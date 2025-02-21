Футбалісты мінскага «Дынама» будуць змагацца з «Нёманам» за Суперкубак Беларусі

Новы футбольны сезон у Беларусі стартуе ўжо 22 лютага, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».

У супрацьстаянні за Суперкубак сустрэнуцца два прынцыпіяльных апаненты: гэта чэмпіён краіны, мінскае «Дынама» і гродзенскі «Неман». Для бела-блакітных гэта будзе другі паядынак за Суперкубак. Нагадаем, год таму яны прайгралі футбалістам «Тарпеда-БелАЗ» з Жодзіна ў серыі пасляматчавых пенальці. А вось для гродзенскай дружыны гэта будзе першы вопыт. Тым не менш усе чакаюць ад лідараў беларускага клубнага футбола цікавы і відовішчны паядынак.

Яўген Малашэвіч, паўабаронца ФК «Дынама-Мінск»:

Для меня это большое событие, потому что я был до этого в футбольном клубе «Минск». «Минск» не особо борется за призовые места, поэтому для меня это большая честь сыграть в таком матче. Хотим получить титул. Все-таки «Динамо» не выиграл этот Суперкубок, поэтому только победа и только к ней мы идем.