Футбалісты мінскага «Дынама» будуць змагацца з «Нёманам» за Суперкубак Беларусі

Новы футбольны сезон у Беларусі стартуе ўжо 22 лютага, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Новы футбольны сезон у Беларусі стартуе ўжо 22 лютага, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
У супрацьстаянні за Суперкубак сустрэнуцца два прынцыпіяльных апаненты: гэта чэмпіён краіны, мінскае «Дынама» і гродзенскі «Неман». Для бела-блакітных гэта будзе другі паядынак за Суперкубак. Нагадаем, год таму яны прайгралі футбалістам «Тарпеда-БелАЗ» з Жодзіна ў серыі пасляматчавых пенальці. А вось для гродзенскай дружыны гэта будзе першы вопыт. Тым не менш усе чакаюць ад лідараў беларускага клубнага футбола цікавы і відовішчны паядынак.
Яўген Малашэвіч, паўабаронца ФК «Дынама-Мінск»:
Для меня это большое событие, потому что я был до этого в футбольном клубе «Минск». «Минск» не особо борется за призовые места, поэтому для меня это большая честь сыграть в таком матче. Хотим получить титул. Все-таки «Динамо» не выиграл этот Суперкубок, поэтому только победа и только к ней мы идем.
Вадзім Скрыпчанка, галоўны трэнер ФК «Дынама-Мінск»:
Хорошую конкуренцию нам гродненский «Неман» уже два года составляет в чемпионате. Поэтому во всех внутренних турнирах, я думаю, что и в этом году будет не исключение. И наша команда, и Гродненская будет стремиться по крайней мере, в матчах друг против друга, всегда доказывать по спортивному принципу и на футбольном поле, кто сильнее. Поэтому предстоящие матчи расцениваем с точки зрения старта сезона, показать хороший футбол и постараться завоевать Суперкубок.
Матч за прэстыжны трафей паміж «Неманам» і сталичным «Дынама» пройдзе 22 лютага на стадыёне «Мінск». Пачатак сустрэчы запланаваны на 14 гадзін.