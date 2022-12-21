«Славянский базар», комбайнеры и медвежата. Как прошёл 2022-й у собкора по Витебской области Виктора Пралича?

Новости Беларуси. До Нового года остается всего 10 дней. Мы продолжаем подводить итоги 2022-го. Особенно насыщенным уходящий год был для наших собственных корреспондентов в регионах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Широкий диапазон тем, сотни интересных героев, репортажей, интервью. Наши журналисты исколесили тысячи километров, чтобы вы были в курсе информационной повестки дня. Они все видели «Своими глазами» и готовы поделиться тем, что осталось за кадром. Каким был этот год для нашего собкора по Витебской области? Виктор Пралич расскажет.

Виктор Пралич, корреспондент СТВ:

2022-й год дописывает свои последние главы. Для каждого из нас наверняка те самые главы были и прозой, и поэмой.

А вот для Анны Трубецкой и Елисея Касича – победителей взрослого и детского конкурсов международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – судьбоносной песней. Эти белорусы покорили жюри своими выступлениями. Не менее волнующий конкурс и для журналистов: успеть запечатлеть первые эмоции победителей и показать их зрителю. И, конечно же, поздравить с наградой, за которой приехали в Витебск вокалисты из многих стран, но равных белорусам не было. В Витебске прошло торжественное закрытие «Славянского базара». Подводим итоги форума.

Урожайным год был и для наших главных героев страны – хлеборобов. Витебская область в 2022 вышла на рекорд: более миллиона тонн зерна. И знаете, во время съемок репортажей о комбайнерах всегда чувствуется какая-то неловкость. Ведь эти люди, чья работа зависит от погоды, ценят каждую секунду. Но ради записи интервью приходится останавливать мощную технику, чтобы пообщаться с нами. В нынешнюю страду героев жатвы было много: белорусы объединились. Но больше всего впечатлили брат и сестра из Оршанского района. Потомственные хлеборобы стали лучшими – награду за труд им вручили на областных «Дожинках». «С помощью поддержки брата смогла все». Вот что говорят одни из лучших комбайнеров Витебской области.