Путин назвал кризис на Ближнем Востоке примером провала политики США

Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с эскалацией ситуации в Израиле, являющейся, по его убеждению, ярким свидетельством провала американской политики на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил это на своей встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом аль-Судани в контексте непрекращающегося кризиса в Украине и обострения ситуации на Ближнем Востоке. Путин высказал критику в адрес США за то, что они стремятся монополизировать процесс регулирования ситуации, пренебрегая поиском компромиссов, устраивающих все стороны.