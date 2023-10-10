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Путин назвал кризис на Ближнем Востоке примером провала политики США

10 октября 2023 12:45
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Президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с эскалацией ситуации в Израиле, являющейся, по его убеждению, ярким свидетельством провала американской политики на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил это на своей встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом аль-Судани в контексте непрекращающегося кризиса в Украине и обострения ситуации на Ближнем Востоке. Путин высказал критику в адрес США за то, что они стремятся монополизировать процесс регулирования ситуации, пренебрегая поиском компромиссов, устраивающих все стороны.

# Международная политика # Владимир Путин

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