Особенность не видеть ей даже помогает. В Гродно незрячая 15-летняя пианистка дала первый сольный концерт

Новости Беларуси. В Гродно устроили сольный концерт для 15-летней талантливой пианистки. И это особенное выступление. Дело в том, что девушка тотально незрячая, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Она не видит нот, но очень чувствует музыку. Преподаватели говорят об исключительном таланте Анастасии Гуренковой, а родители очень переживают, чтобы у нее все сложилось в будущем. Мотивирующая история и самый трогательный момент концерта – у Галины Буро.

Когда Анастасия играет любимые мелодии из советских фильмов, подпевает вся семья. У юной пианистки есть младшие брат и сестра. Они ее видят, она их – нет, ведь с рождения тотально незрячая. В детстве были нарушения координации, руки девочки совсем не слушались, но мама не опустила свои – тяжелые годы реабилитации, а потом неожиданная и даже исцеляющая любовь Анастасии к музыке. Врачи не могли поверить, как она своими руками может играть на пианино.

Елена Пенер, мама Анастасии Гуренковой:

Истоки в далеком-далеком детстве, когда все игрушки звучащие были, поэтому там она начала все это повторять.

В свои 15 Анастасия – лауреат национальных и международных конкурсов, трижды стипендиат спецфонда Президента. Сама освоила флейту. Любит петь, играет на гитаре, пишет книгу, владеет несколькими языками, сочиняет музыкальные композиции. Сначала у себя в голове, после – записывает ноты с помощью речевого помощника в специальной компьютерной программе.

Анастасия Гуренкова, пианистка:

Так, правая рука у меня немного не дописана. Я ее сейчас буду дописывать. Работа кропотливая. Идти к мечте наперекор трудностям Анастасии не впервой. Были слезы, минуты отчаяния – спасала только музыка.

Анастасия Гуренкова:

Я позитивная. Нет, я не позитивная. Я самый счастливый человек на свете. Потому что у меня все есть. У меня есть хороший преподаватель, я пишу, на мой взгляд, хорошую музыку.

Спецшкола и занятия по музыке – мама, хоть и в декретном отпуске, возит Анастасию в разные концы Гродно. Все самое лучшее – дочери.

Елена Пенер:

У меня переживания, как она во взрослой жизни будет. Все-таки ко взрослому человеку общество относится немножко по-другому, нежели к ребенку. Поэтому горжусь, безумно горжусь, но понимаю, что надо ее и психологически как-то настроить.

Галина Буро, корреспондент:

Последние годы Анастасия занимается в подготовительной группе Гродненского музыкального колледжа. Именно здесь помогли раскрыться таланту девушки.

Именитая педагог колледжа Ольга Ягодницкая заметила талант у Анастасии в семь лет. Следила за ее творчеством и из музыкальной школы забрала к себе. В 2022 году одаренная юная жительница Гродно поступает в колледж. Преподаватель шепчет, она – уже гений.

Ольга Ягодницкая, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа:

У меня, вообще, такой талантливый ребенок, настолько талантливый, впервые в классе. Вот эта особенность Насти – не видеть нотного текста – на самом деле, где-то даже ей помогает, потому что настолько слух работает, воображение, что у нас, у зрячих. Мы, бывает, смотрим и не видим, а она не видит, но видит, скажем так, в музыке столько.