Беларускія спартсмены ў другі дзень ЧБ па сінхронным плаванні разыгралі 2 камплекта ўзнагарод
У другі дзень чэмпіянату Беларусі па сінхронным плаванні, які прымае сталіца, спартсмены разыгралі 2 камплекта ўзнагарод. У галоўным нацыянальным старце сезона ўдзельнічаюць больш за 100 чалавек, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Хто лепшы – ведае Юлія Сіліпіцкая.
21 лютага пераможцамі сталі ў адвольнай праграме Анастасія Дабравольская і Аляксандра Мірончык, у алімпійскай – Валерыя Валасач і Маргарыта Кірылюк. Адзначым, і ў свеце, і ў нас усё актыўнее развіваецца мужчынскі накірунак. Аляксандр Анішчук і Дар'я Бурко ў Казані на «Гульнях Дружбы» змаглі заваяваць бронзу. Сёння ў Сашы ёсць яшчэ адна партнёрка па дуэту – Сафія Мікітчанка.
Сафія Мікітчанка, чэмпіёнка Беларусі:
Наша программа связана с вальсом, мы назвали ее Баул. У нас есть какой-то коннект, мы хорошо достаточно сработались.
Аляксандр Анішчук, бронзавы прызёр «Гульняў Дружбы»:
Я хотел на прыжки в воду, там сказали, надо уметь плавать. Там тетя подходи к нам, говорит, давайте мы вашего сына научим плавать, а дальше посмотрим, понравится ему или нет. Вот мне и понравилось. Я занимаюсь дальше. Я в синхронном плаванье хочу достичь и поехать на мир, страну свою прославить.
Паколькі сінхроннае плаванне ў нашай краіне кульцівіруюць толькі Мінск і Брэст, трэнеры даўно звярнулі ўвагу на мужчынскі рэсурс. Аднак утрымаць хлопчыкаў у відзе спорту даволі складана.
На чэмпіянаце краіны нумары прадстаўлены згодна з новымі міжнароднымі правіламі. Нашы дзяўчаты, дапушчаныя да сусветных турніраў, і зараз рыхтуюцца да шэрагу спаборніцтваў. Беларускі здольныя змагацца за медалі, тым больш, што нацыянальная каманда напрыканцы мінулага года атрымала выдатны падарунак-басейн, дзе можна якасна рыхтавацца да самых знакавых турніраў.
Алена Святлічная, старшыня Беларускай федэрацыі сінхроннага плавання:
С 1 января принялись правила. Есть нюансы. Наши судьи, наши тренеры не выезжают на международные старты, у нас нет международного опыта. Мы возможно в начале будем использовать какие-то ошибки. И нам нужно будет срочно корректировать после Кубка мира, в котором мы планируем принять участие.
Падрабязнасці ў відэа.