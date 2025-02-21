Беларускія спартсмены ў другі дзень ЧБ па сінхронным плаванні разыгралі 2 камплекта ўзнагарод

Сафія Мікітчанка, чэмпіёнка Беларусі:

Наша программа связана с вальсом, мы назвали ее Баул. У нас есть какой-то коннект, мы хорошо достаточно сработались.

Аляксандр Анішчук, бронзавы прызёр «Гульняў Дружбы»:

Я хотел на прыжки в воду, там сказали, надо уметь плавать. Там тетя подходи к нам, говорит, давайте мы вашего сына научим плавать, а дальше посмотрим, понравится ему или нет. Вот мне и понравилось. Я занимаюсь дальше. Я в синхронном плаванье хочу достичь и поехать на мир, страну свою прославить.