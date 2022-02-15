Жизни зубров под угрозой. Как забор на белорусско-польской границе может привести к вымиранию?
Ученые бьют тревогу: строительство забора на белорусско-польской границе грозит экологической катастрофой. Речь о европейской экологической сети и уникальном объекте всемирного природного наследия ЮНЕСКО – Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заграждения перекроют животным пути между польской и белорусской частями заповедника, а колючая проволока станет смертельной ловушкой для зверей. Под угрозой исчезновения не только редкие виды животных, но и деревьев. Белорусские ученые готовят обращение к европейским политикам.
Подробности расскажет Галина Буро.
Эти животные пытались преодолеть на границе польскую и литовскую колючую проволоку. Лоси, олени, косули, зубры – острая, словно лезвие, сетка не оставляет им шансов. И такие случаи гибели участились.
Галина Буро, корреспондент:
Мы находимся в северной части Национального парка «Беловежская пуща». До границы с Польшей отсюда три километра.
Лесники с одной и со второй стороны десятилетиями вместе сохраняли экосистему. Теперь же поляки перечеркнули их старания сначала колючей проволокой, а теперь еще хотят и 5-метровым забором.
Охотовед Андрей Семенчук каждый день привозит еду на прикормочные площадки. Зерно, соль, сено, ветки – их очень любят косули и благородные олени. В пуще их самая крупная популяция на территории Беларуси. Неподалеку подкармливают зубров. На своих и чужих зверей не делят – для животных ведь нет границ. В период гона они то и дело мигрировали из одной страны в другую. Сейчас все изменилось.
Андрей Семенчук, охотовед егерского обхода №1 Национального парка «Беловежская пуща»:
Уже сказывается. Буквально за последние полгода миграция зверя изменилась. Особенно по волку, так как там уже установлена колючая сетка и миграции практически нет. Иногда косульки заходят, но это редкость. Намного стало меньше лося.
По исследованиям специалистов, потеря путей естественной миграции для животных в брачный период негативно отразится на генофонде, есть опасность полного вымирания краснокнижных видов. В первую очередь зубра европейского – одного из символов Беларуси.
Ольга Епишко, директор научно-исследовательского центра инновационных технологий Гродненского государственного аграрного университета:
Сократить генофонд сегодня, истребить такой ценный вид, который сохраняли многие годы, десятилетия – это кощунство, как минимум. Кроме того, зубр – это достояние и Польши в том числе. И раз они были заинтересованы не одно десятилетие сохранить и свой генофонд, если изначально миграцию производили с завозом производителей (из Узбекистана много лет назад), то сегодня единственный выход – это открытие генетических коридоров. Вырождение ценных аллелей, которые свойственны зубру, породят инбридинг, родственное спаривание произойдет. И мы просто потеряем то достояние страны.
Вырубка тысячи гектаров деревьев. Чего будет стоить политика Польши Беловежской пуще и всему миру – читайте здесь.