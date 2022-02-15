Жизни зубров под угрозой. Как забор на белорусско-польской границе может привести к вымиранию?

Ученые бьют тревогу: строительство забора на белорусско-польской границе грозит экологической катастрофой. Речь о европейской экологической сети и уникальном объекте всемирного природного наследия ЮНЕСКО – Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заграждения перекроют животным пути между польской и белорусской частями заповедника, а колючая проволока станет смертельной ловушкой для зверей. Под угрозой исчезновения не только редкие виды животных, но и деревьев. Белорусские ученые готовят обращение к европейским политикам. Подробности расскажет Галина Буро.

Эти животные пытались преодолеть на границе польскую и литовскую колючую проволоку. Лоси, олени, косули, зубры – острая, словно лезвие, сетка не оставляет им шансов. И такие случаи гибели участились.

Галина Буро, корреспондент:

Мы находимся в северной части Национального парка «Беловежская пуща». До границы с Польшей отсюда три километра. Лесники с одной и со второй стороны десятилетиями вместе сохраняли экосистему. Теперь же поляки перечеркнули их старания сначала колючей проволокой, а теперь еще хотят и 5-метровым забором.

Охотовед Андрей Семенчук каждый день привозит еду на прикормочные площадки. Зерно, соль, сено, ветки – их очень любят косули и благородные олени. В пуще их самая крупная популяция на территории Беларуси. Неподалеку подкармливают зубров. На своих и чужих зверей не делят – для животных ведь нет границ. В период гона они то и дело мигрировали из одной страны в другую. Сейчас все изменилось.

Андрей Семенчук, охотовед егерского обхода №1 Национального парка «Беловежская пуща»:

Уже сказывается. Буквально за последние полгода миграция зверя изменилась. Особенно по волку, так как там уже установлена колючая сетка и миграции практически нет. Иногда косульки заходят, но это редкость. Намного стало меньше лося.

По исследованиям специалистов, потеря путей естественной миграции для животных в брачный период негативно отразится на генофонде, есть опасность полного вымирания краснокнижных видов. В первую очередь зубра европейского – одного из символов Беларуси.