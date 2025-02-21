Прямой эфир

Нямецкія навукоўцы: без дапамогі ЗША Еўропе давядзецца несалодка

21 февраля 2025 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еўрасаюз замахнуўся на ролю самастойнага гульца ў сусветнай палітыцы. Але і Украіну мілітарызаваць, і абарону сваю падцягнуць – усё ж адразу не атрымаецца. Нямецкія навукоўцы з Сусветнага эканамічнага інстытута ў Кілі падлічылі, што без дапамогі ЗША Еўропе давядзецца нясоладка, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Нямецкія навукоўцы: без дапамогі ЗША Еўропе давядзецца несалодка-2

Так, краінам аб'яднання трэба будзе дадаткова нарасціць армію да 300 тысяч вайскоўцаў і павялічыць абаронныя выдаткі на 250 млрд еўра ў год. Гэтыя паказчыкі перавышаюць сённяшнія запасы сухапутных войскаў Германіі, Вялікабрытаніі, Італіі і Францыі разам узятых. Пакуль некалі вядучыя еўрапейскія дзяржавы думаюць, чым бы нарасціць абарону, у Чэхіі вырашылі ахвяраваць экалогіяй дзеля войска, адклаўшы ў бок «Зялёнае пагадненне».

Нямецкія навукоўцы: без дапамогі ЗША Еўропе давядзецца несалодка-4

Венгрыя панесла назвычай цяжкія страты. Кошты на нафту і прыродны газ рэзка выраслі. Абодва трубаправода былі разбораныя, і мы нямоглыя перад гэтым. З першай хвіліны пачатку канфлікту стала відавочна, што санкцыі супраць Расіі не будуць эфектыўнымі. Зараз шкода, нанесеная еўрапейскім краінам, значна больш сур'ёзная. 

Нямецкія навукоўцы: без дапамогі ЗША Еўропе давядзецца несалодка-6

А вось у Літве, думкі народа на конт мілітарызацыі зусім не ўлічваюцца. Так, адстаўныя генералы ў рамках «Вільнюскага форуму бяспекі 2025» прапанавалі стварыць асобны ад НАТА Балтыйскі альянс. Аднак тады трэба будзе павялічыць падатковы цяжар насельніцтва Літвы.

Зусім іншую думку на гэта рашэнне мае былы кіраўнік эстонскай арміі Вейка-Вела Пальм. Ён папярэдзіў, што вайсковыя магчымасці еўрапейскіх краін вельмі абмежаваны з-за недахопу рэсурсаў. Еўропе ўжо папросту няма чаго даць не толькі сабе, але і Украіне. Пацвердзіў яго словы і венгерскі аналітык.

Нямецкія навукоўцы: без дапамогі ЗША Еўропе давядзецца несалодка-8

Хоць маладыя людзі валодаюць ведамі, яны не могуць атрымаць заслужаных узнагарод. У пажылых людзей няма дастатковых пенсій. Я малюся аб найгоршым выратаванні вайны ва ўсім свеце.

Відавочна, што зараз Еўропа пакутуе ад раз'яднанасці ў вайсковай сферы, у адрозненне ад цэнтралізаванага камандавання ЗША. Заклікі да мілітарызацыі краін Балтыі, заснаваныя на антырасійскай рыторыцы, служаць толькі апраўданнем для павелічэння вайсковых бюджэтаў і фінансавання інтарэсаў НАТА. Падобныя рашэнні краін Еўропы аддаляюць рэгіён ад дыпламатычнага вырашэння праблем і набліжаюць яго да ўзмацнення ціску на Расію і Беларусь.

# США # Кризис в ЕС # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Рэспубліканцы ўнеслі законапраект пра поўны выхад ЗША з ААН
21 февраля 2025 17:06

Рэспубліканцы ўнеслі законапраект пра поўны выхад ЗША з ААН

У Еўрапарламенце стварылі спецыяльны камітэт для вырашэння праблемы жыллёвага крызісу
21 февраля 2025 13:42

У Еўрапарламенце стварылі спецыяльны камітэт для вырашэння праблемы жыллёвага крызісу

Newsweek: Трамп дал три недели Европе на капитуляцию Украины
21 февраля 2025 13:30

Newsweek: Трамп дал три недели Европе на капитуляцию Украины