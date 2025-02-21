Еўрасаюз замахнуўся на ролю самастойнага гульца ў сусветнай палітыцы. Але і Украіну мілітарызаваць, і абарону сваю падцягнуць – усё ж адразу не атрымаецца. Нямецкія навукоўцы з Сусветнага эканамічнага інстытута ў Кілі падлічылі, што без дапамогі ЗША Еўропе давядзецца нясоладка, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Так, краінам аб'яднання трэба будзе дадаткова нарасціць армію да 300 тысяч вайскоўцаў і павялічыць абаронныя выдаткі на 250 млрд еўра ў год. Гэтыя паказчыкі перавышаюць сённяшнія запасы сухапутных войскаў Германіі, Вялікабрытаніі, Італіі і Францыі разам узятых. Пакуль некалі вядучыя еўрапейскія дзяржавы думаюць, чым бы нарасціць абарону, у Чэхіі вырашылі ахвяраваць экалогіяй дзеля войска, адклаўшы ў бок «Зялёнае пагадненне».