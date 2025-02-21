Нямецкія навукоўцы: без дапамогі ЗША Еўропе давядзецца несалодка
Еўрасаюз замахнуўся на ролю самастойнага гульца ў сусветнай палітыцы. Але і Украіну мілітарызаваць, і абарону сваю падцягнуць – усё ж адразу не атрымаецца. Нямецкія навукоўцы з Сусветнага эканамічнага інстытута ў Кілі падлічылі, што без дапамогі ЗША Еўропе давядзецца нясоладка, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Так, краінам аб'яднання трэба будзе дадаткова нарасціць армію да 300 тысяч вайскоўцаў і павялічыць абаронныя выдаткі на 250 млрд еўра ў год. Гэтыя паказчыкі перавышаюць сённяшнія запасы сухапутных войскаў Германіі, Вялікабрытаніі, Італіі і Францыі разам узятых. Пакуль некалі вядучыя еўрапейскія дзяржавы думаюць, чым бы нарасціць абарону, у Чэхіі вырашылі ахвяраваць экалогіяй дзеля войска, адклаўшы ў бок «Зялёнае пагадненне».
Венгрыя панесла назвычай цяжкія страты. Кошты на нафту і прыродны газ рэзка выраслі. Абодва трубаправода былі разбораныя, і мы нямоглыя перад гэтым. З першай хвіліны пачатку канфлікту стала відавочна, што санкцыі супраць Расіі не будуць эфектыўнымі. Зараз шкода, нанесеная еўрапейскім краінам, значна больш сур'ёзная.
А вось у Літве, думкі народа на конт мілітарызацыі зусім не ўлічваюцца. Так, адстаўныя генералы ў рамках «Вільнюскага форуму бяспекі 2025» прапанавалі стварыць асобны ад НАТА Балтыйскі альянс. Аднак тады трэба будзе павялічыць падатковы цяжар насельніцтва Літвы.
Зусім іншую думку на гэта рашэнне мае былы кіраўнік эстонскай арміі Вейка-Вела Пальм. Ён папярэдзіў, што вайсковыя магчымасці еўрапейскіх краін вельмі абмежаваны з-за недахопу рэсурсаў. Еўропе ўжо папросту няма чаго даць не толькі сабе, але і Украіне. Пацвердзіў яго словы і венгерскі аналітык.
Хоць маладыя людзі валодаюць ведамі, яны не могуць атрымаць заслужаных узнагарод. У пажылых людзей няма дастатковых пенсій. Я малюся аб найгоршым выратаванні вайны ва ўсім свеце.
Відавочна, што зараз Еўропа пакутуе ад раз'яднанасці ў вайсковай сферы, у адрозненне ад цэнтралізаванага камандавання ЗША. Заклікі да мілітарызацыі краін Балтыі, заснаваныя на антырасійскай рыторыцы, служаць толькі апраўданнем для павелічэння вайсковых бюджэтаў і фінансавання інтарэсаў НАТА. Падобныя рашэнні краін Еўропы аддаляюць рэгіён ад дыпламатычнага вырашэння праблем і набліжаюць яго да ўзмацнення ціску на Расію і Беларусь.