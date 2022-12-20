Какие события стали самыми важными в 2022-м для Екатерины Забенько? Ведущая подвела итоги года

Новости Беларуси. СТВ начинает обратный отсчет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До Нового года остается 11 дней. Корреспонденты и ведущие прожили 2022-й, глубоко погрузившись в информационную повестку. И к каждому событию был как профессиональный подход и журналистский взгляд, так и личное отношение человека и зрителя. Мы покажем все в проекте «Своими глазами». Каким этот год запомнится телеведущей Екатерине Забенько?

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Этот год раскрыл глаза на многое, что раньше не привлекало внимание. Санкции сделали нас сильнее, давление Запада обернулось против Евросоюза. Цены замерли, а зарплаты и пенсии пошли в рост.

Мы собрали рекордный урожай, будем с хлебом и даже с маслицем. А на Новый год – еще и с икорочкой. Наши оппоненты думали, что экономическая блокада переведет нас на картофельную диету, а мы можем и позволяем себе все больше с каждым днем.

Ну, а я теперь не просто минчанка, а ведущая ток-шоу «Большой город». И поэтому для меня важными событиями в этом году стало открытие социально значимых объектов в спорте, медицине, образовании. Детские садики становятся все более уютными, школы – все более оснащенными, клиники – все более современными.

Растут храмы. Верующие молятся за мир во всем мире. Больше возможностей создано в Минске для любителей спорта и активного отдыха. Появились новые парки, скверы, город стал зеленее и чище. В том числе благодаря вам, минчане.