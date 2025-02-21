Прямой эфир

Каманда Расіі стала пераможцам футбольнага турніру «Кубак Развіцця – 2025»

21 февраля 2025 18:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пераможцам міжнароднага футбольнага турніру сярод юнацкіх каманд «Кубак Развіцця – 2025» стала каманда Расіі. У матчы за першае месца ўсходнія суседзі перамаглі зборную Беларусі, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».

Каманда Расіі стала пераможцам футбольнага турніру «Кубак Развіцця – 2025»-1

Першы тайм аказаўся багаты на забітыя мячы. Ужо на 12 хвіліне наша каманда ўступала з лікам 0:2. На перапынак дружыны пашлі з лікам 3:2 на карысць расійскай зборнай. У другой палове сустрэчы нашыя сапернікі забілі яшчэ адзін мяч і ў выніку атрымалі перамогу – 4:2. У матчы за трэцяе месца сустракаліся юнацкія зборныя Узбекістана і Азербайджана. Бронзавымі прызёрамі турніру сталі ўзбекскія футбалісты, якія нанеслі паражэнне сваім сапернікам з лікам 2:1.

# Футбол # Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Беларускія спартсмены ў другі дзень ЧБ па сінхронным плаванні разыгралі 2 камплекта ўзнагарод
21 февраля 2025 18:49

Беларускія спартсмены ў другі дзень ЧБ па сінхронным плаванні разыгралі 2 камплекта ўзнагарод

Мінскае «Дынама» прайграла «Трактару» ў КХЛ 3х3
21 февраля 2025 12:04

Мінскае «Дынама» прайграла «Трактару» ў КХЛ 3х3

Беларускія біятланісты заваявалі золата і срэбра ў адзіночнай змешанай эстафеце Кубка мацнейшых
21 февраля 2025 12:03

Беларускія біятланісты заваявалі золата і срэбра ў адзіночнай змешанай эстафеце Кубка мацнейшых