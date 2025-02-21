У Магілёўскай вобласці вызначылі лепшыя раёны па выніках працы за 2024 год

Анатоль Ісачанка, старшыня Магілёўскага аблвыканкама:

Есть к чему стремиться, есть над чем работать. То, что началось поступательное движение, мы видим в этом позитив, мы видим, что трудовые коллективы это видят, люди стараются, руководители. Наверное, в этом и есть самое большое наше достижение. Люди должны понимать, что только своим трудом, только своими стараниями можем создавать благо для себя, для детей, для окружающих и делать свою Могилевщину, наш Приднепровский край прекрасным.

Зразумела, за ўсімі дасягненнямі – праца людзей. У рэгіёне віншавалі самых паспяховых у працы. Сярод уладальнікаў ганаровага звання «Чалавек года Магілёўшчыны» – аграрыі, работнікі лясной гаспадаркі, лекары, вучоныя, артысты, будаўнікi і бізнесмены.