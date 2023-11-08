Как приготовить гранолу дома? Рассказываем простой рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим сухой завтрак, который стал трендом здорового питания. Это гранола. Нам понадобятся овсяные хлопья небыстрого приготовления, изюм, мед, арахис, грецкий орех, кешью, вода и греческий йогурт.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим сухой завтрак, который стал трендом здорового питания. Это гранола. Нам понадобятся овсяные хлопья небыстрого приготовления, изюм, мед, арахис, грецкий орех, кешью, вода и греческий йогурт.
Нужно слегка измельчить орехи.
Классическая гранола готовится из овсяных хлопьев с фундуком и сиропом. Мы готовим авторскую гранолу, с добавлением большего количества орехов и сухофруктов.
Мы будем обжаривать гранолу на сковороде. Так мы сэкономим время.
Неизменным компонентом для приготовления гранолы являются овсяные хлопья. Можно использовать гречневые, пшеничные или рисовые.
Отправляем хлопья на сковороду. Смешиваем ингредиенты в произвольных пропорциях. Готовим приблизительно 20 минут при постоянном помешивании.
Последний ингредиент – изюм.
Гранолу можно готовить про запас. Она очень хорошо хранится и не портится.
Важный ингредиент – мед. Вместо меда можно взять сахар, но наш вариант – более здоровый. Добавляем воду и постоянно помешиваем, чтобы гранола не сбивалась в большие комочки, а была рассыпчатой.
Будем подавать гранолу с греческим йогуртом. Также блюдо можно подать с фруктами, ряженкой, кефиром или питьевым йогуртом, творогом.
Выкладываем йогурт в центр тарелки. Выкладываем несколько ложек гранолы на половину йогурта. Питательный завтрак готов!
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