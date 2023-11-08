Прямой эфир

Как приготовить гранолу дома? Рассказываем простой рецепт

08 ноября 2023 12:12
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим сухой завтрак, который стал трендом здорового питания. Это гранола. Нам понадобятся овсяные хлопья небыстрого приготовления, изюм, мед, арахис, грецкий орех, кешью, вода и греческий йогурт.

Как приготовить гранолу дома? Рассказываем простой рецепт-1

Нужно слегка измельчить орехи.

Классическая гранола готовится из овсяных хлопьев с фундуком и сиропом. Мы готовим авторскую гранолу, с добавлением большего количества орехов и сухофруктов.

Мы будем обжаривать гранолу на сковороде. Так мы сэкономим время.

Неизменным компонентом для приготовления гранолы являются овсяные хлопья. Можно использовать гречневые, пшеничные или рисовые.

Как приготовить гранолу дома? Рассказываем простой рецепт-4

Отправляем хлопья на сковороду. Смешиваем ингредиенты в произвольных пропорциях. Готовим приблизительно 20 минут при постоянном помешивании.

Как приготовить гранолу дома? Рассказываем простой рецепт-7

Последний ингредиент – изюм.

Гранолу можно готовить про запас. Она очень хорошо хранится и не портится.

Как приготовить гранолу дома? Рассказываем простой рецепт-10

Важный ингредиент – мед. Вместо меда можно взять сахар, но наш вариант – более здоровый. Добавляем воду и постоянно помешиваем, чтобы гранола не сбивалась в большие комочки, а была рассыпчатой.

Как приготовить гранолу дома? Рассказываем простой рецепт-13

Будем подавать гранолу с греческим йогуртом. Также блюдо можно подать с фруктами, ряженкой, кефиром или питьевым йогуртом, творогом.

Выкладываем йогурт в центр тарелки. Выкладываем несколько ложек гранолы на половину йогурта. Питательный завтрак готов!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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