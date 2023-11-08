Как приготовить гранолу дома? Рассказываем простой рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим сухой завтрак, который стал трендом здорового питания. Это гранола. Нам понадобятся овсяные хлопья небыстрого приготовления, изюм, мед, арахис, грецкий орех, кешью, вода и греческий йогурт.

Неизменным компонентом для приготовления гранолы являются овсяные хлопья. Можно использовать гречневые, пшеничные или рисовые.

Мы будем обжаривать гранолу на сковороде. Так мы сэкономим время.

Классическая гранола готовится из овсяных хлопьев с фундуком и сиропом. Мы готовим авторскую гранолу, с добавлением большего количества орехов и сухофруктов.

Отправляем хлопья на сковороду. Смешиваем ингредиенты в произвольных пропорциях. Готовим приблизительно 20 минут при постоянном помешивании.

Гранолу можно готовить про запас. Она очень хорошо хранится и не портится.

Важный ингредиент – мед. Вместо меда можно взять сахар, но наш вариант – более здоровый. Добавляем воду и постоянно помешиваем, чтобы гранола не сбивалась в большие комочки, а была рассыпчатой.

Будем подавать гранолу с греческим йогуртом. Также блюдо можно подать с фруктами, ряженкой, кефиром или питьевым йогуртом, творогом.

Выкладываем йогурт в центр тарелки. Выкладываем несколько ложек гранолы на половину йогурта. Питательный завтрак готов!

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