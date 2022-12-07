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«Вынуждены жить на дороге». Сотни грузовиков стоят на границе с Польшей – что рассказали перевозчики?

07 декабря 2022 16:58
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Европейские службы бьют собственные антирекорды по медлительности работы на границе. Делают это намеренно, вот только такие игры оборачиваются против самих же себя. У водителей сдают нервы, люди не довольны, в том числе и граждане Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На границах с Польшей и странами Прибалтики в очередях стоят около пяти тысяч грузовиков, неделями на дороге ожидают въезда. Перевозчики считают, что над ними издеваются.

Репортаж из пункта пропуска «Берестовица» Галины Буро.

«Вынуждены жить на дороге». Сотни грузовиков стоят на границе с Польшей – что рассказали перевозчики?-1

Галина Буро, корреспондент:
Возле пункта пропуска «Берестовица» грузовиками забиты все придорожные парковки и территории автозаправочных станций. Кому не хватило места, стоят на обочинах. У местных водителей преимущество – они могут отъехать домой. Остальные вынуждены жить на дороге.

«Вынуждены жить на дороге». Сотни грузовиков стоят на границе с Польшей – что рассказали перевозчики?-3

XXI век, а здесь люди сидят сутками в походных условиях. Очередь перед новогодними праздниками только растет – сейчас более полутысячи грузовиков застряли во времени, каждое утро – день сурка. Бывает, что за 10 часов не продвинулись ни на метр, нервы на пределе. К тому же из-за простоев многие перевозчики теряют в заработке, кто-то не успеет на разгрузку, а это штраф за неустойку. Водители уверены: ситуация на грани фола, называют происходящее издевательством над людьми.

«Вынуждены жить на дороге». Сотни грузовиков стоят на границе с Польшей – что рассказали перевозчики?-5

Анатолий Белов, водитель (Казахстан):
Здесь просто треш. Это не работает польская сторона и все. Потому что на белорусской стороне оформление заняло 10-15 минут, а в остальном все время ожидания вот стоим, чтобы попасть на польскую сторону. Чем быстрее сделаешь рейс, тем быстрее получишь зарплату. То есть нам простои никак не оплачиваются.

«Вынуждены жить на дороге». Сотни грузовиков стоят на границе с Польшей – что рассказали перевозчики?-7

Сергей Мунтяно, водитель (Молдавия):
Держу путь домой в Молдавию, сижу в очереди, сегодня шестой день. Мы здесь уже оформлены, получается, там не работают.
– С польской стороны?
– Да. Здесь мы все стоим оформленные, документы готовы, просто мы не можем выйти, потому что некуда.

В одинаковых условиях все: от белоруса до европейца. Даже сами польские граждане стали заложниками ситуации, ведь здесь их голос не учитывается. Такая демократия по-европейски.

«Вынуждены жить на дороге». Сотни грузовиков стоят на границе с Польшей – что рассказали перевозчики?-9

Славэк Кечмирски, водитель (Польша):
Там заезд, для чего они так плохо работают, не знаю. Да, на польской. Обычно проходят машина за машиной, а в этот раз вот стоим долго. Каждый здесь нервничает. Если бы нормально работали, то я бы уже был дома. А так я стою тут.

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Такое же отношение к легковым автомобилям. В электронной очереди их зарегистрировано всего около сотни. Люди думали, что быстро проедут границу, но не тут-то было: польские службы не дают зеленый свет.

«Вынуждены жить на дороге». Сотни грузовиков стоят на границе с Польшей – что рассказали перевозчики?-11

Сергей Ляшко, водитель:
Я из Минского района, еду по работе буквально на день. И, получается, что в дороге проведу больше, чем в Польше времени.

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# Очереди на границе Беларуси # Галина Буро

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