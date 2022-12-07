«Вынуждены жить на дороге». Сотни грузовиков стоят на границе с Польшей – что рассказали перевозчики?

Европейские службы бьют собственные антирекорды по медлительности работы на границе. Делают это намеренно, вот только такие игры оборачиваются против самих же себя. У водителей сдают нервы, люди не довольны, в том числе и граждане Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На границах с Польшей и странами Прибалтики в очередях стоят около пяти тысяч грузовиков, неделями на дороге ожидают въезда. Перевозчики считают, что над ними издеваются. Репортаж из пункта пропуска «Берестовица» Галины Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Возле пункта пропуска «Берестовица» грузовиками забиты все придорожные парковки и территории автозаправочных станций. Кому не хватило места, стоят на обочинах. У местных водителей преимущество – они могут отъехать домой. Остальные вынуждены жить на дороге.

XXI век, а здесь люди сидят сутками в походных условиях. Очередь перед новогодними праздниками только растет – сейчас более полутысячи грузовиков застряли во времени, каждое утро – день сурка. Бывает, что за 10 часов не продвинулись ни на метр, нервы на пределе. К тому же из-за простоев многие перевозчики теряют в заработке, кто-то не успеет на разгрузку, а это штраф за неустойку. Водители уверены: ситуация на грани фола, называют происходящее издевательством над людьми.

Анатолий Белов, водитель (Казахстан):

Здесь просто треш. Это не работает польская сторона и все. Потому что на белорусской стороне оформление заняло 10-15 минут, а в остальном все время ожидания вот стоим, чтобы попасть на польскую сторону. Чем быстрее сделаешь рейс, тем быстрее получишь зарплату. То есть нам простои никак не оплачиваются.

Сергей Мунтяно, водитель (Молдавия):

– Держу путь домой в Молдавию, сижу в очереди, сегодня шестой день. Мы здесь уже оформлены, получается, там не работают.

– С польской стороны?

– Да. Здесь мы все стоим оформленные, документы готовы, просто мы не можем выйти, потому что некуда. В одинаковых условиях все: от белоруса до европейца. Даже сами польские граждане стали заложниками ситуации, ведь здесь их голос не учитывается. Такая демократия по-европейски.

Славэк Кечмирски, водитель (Польша):

Там заезд, для чего они так плохо работают, не знаю. Да, на польской. Обычно проходят машина за машиной, а в этот раз вот стоим долго. Каждый здесь нервничает. Если бы нормально работали, то я бы уже был дома. А так я стою тут. ЕС намеренно создает очереди на пунктах пропусков. Почему даже иностранные перевозчики выходят на протесты? Такое же отношение к легковым автомобилям. В электронной очереди их зарегистрировано всего около сотни. Люди думали, что быстро проедут границу, но не тут-то было: польские службы не дают зеленый свет.