От мигрантов на границе до забавных случаев в деревне. Галина Буро рассказала, что происходит за кадром телеэкрана

За логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение». Сегодня мы взяли интервью у собственного корреспондента Галины Буро.

Фото: instagram.com/halina_buro

Как вы пришли в журналистику? Галина Буро, собственный корреспондент:

Думаю, в этом есть заслуга школьного учителя по русскому языку и литературе. В старших классах у меня поменялся преподаватель. Если до этого предыдущий педагог никак не отмечал мои сочинения (хотя я их писала одноклассникам даже на заказ), то новая учительница заметила мои творческие способности и предложила поучаствовать в районном конкурсе сочинений о Великой Отечественной войне. Я написала сочинение о своем прадедушке, который воевал и, к сожалению, погиб, и мое сочинение заняло 1 место. Пожалуй, это и стало точкой отсчета. Я прочитала в газете о профессии журналиста, где ей обучают. Загорелась, поступила. Во время учебы работала в университетском музее, делала фильмы и новости о жизни вуза, потом внештатно работала на городском канале, затем на полставки, зарплаты катастрофически не хватало, но я упрямо шла к цели. И меня взяли на ставку, а через время назначили и начальником отдела информационного вещания. Со временем захотелось выйти на республиканский уровень. Так в моей жизни случилось СТВ. Какие сложности встречаются в работе корреспондента? Галина Буро:

Сложностей полно. За красивой картинкой всегда стоят убитая обувь, недосып, нервы, недопонимание людей. А бывают съемки, если откровенно, опасные. Редко, конечно, но бывают. И отложить работу на завтра нельзя, даже если ты себя плохо чувствуешь или спешишь на юбилей родственника. Ведь эфир не завтра, а сегодня. Наша работа здесь и сейчас. Многие новички первое время с трудом выдерживают ритм оперативности: снял и сразу выдал в эфир. Здесь нужна закалка. Поэтому считаю, что хлеб корреспондента очень и очень непростой. Но когда подсаживаешься на эту «адреналиновую иглу», то без ТВ своей жизни уже не мыслишь.

Фото: instagram.com/halina_buro

Расскажите о самой сложной съемке. Галина Буро:

Миграционный кризис на белорусско-польской границе в конце 2021 – начале 2022 года. Под 2 тысячи беженцев, которые пытались попасть в Евросоюз, но польские службы устроили им настоящий геноцид. Это была не одна съемка, мы около 4 месяцев практически жили на границе. Первое время беженцы сидели в лесу в импровизированных палатках под колючей проволокой Польши, это был ноябрь, холод, сырость, первые заморозки. Они жгли костры. Представьте, две тысячи костров, дышать нечем. Я отравилась дымом во время съемки (но, как уже говорила, выдать материал в эфир – это святое). Моя одежда так пропахла кострами, что я потом долго не могла выстирать этот запах. В полевом лагере в лесу не тянул интернет. Чтобы передать видео на дневные и вечерние эфиры, приходилось ходить пешком несколько километров к машине и обратно. Яркое впечатление осталось от круглосуточного дежурства три дня подряд (знали, что беженцы готовят штурм границы, но никто не знал, когда они выберут удачный момент). Из еды – продукты быстрого приготовления, а место ночевки – КУНГ, который для нас поставили военные. Там работал небольшой обогреватель. Помню, как спала на столе, накрывшись курткой, шарф вместо подушки. Проснулась среди ночи от того, что стучали зубы от холода. А на следующее утро наша съемочная группа узнала, что в КУНГе можно было увеличить температуру. Тогда было и смешно, и грустно одновременно. Ну, конечно, и психологическое давление присутствовало. Тяжело было смотреть, как люди страдают, вместе со своими детьми спят на ледяной земле, плачут, но отказываются ехать в теплую гостиницу, верят, что смогут попасть в Евросоюз, ведь домой возвращаться страшно и опасно. Все это было не по-человечески как-то. Помню, в тот Новый год радости от зимнего праздника совсем не ощущалось. Но это был бесценный опыт репортерской работы, в том числе с выходом в прямые эфиры каждые полчаса.

Фото: instagram.com/halina_buro

Какие забавные ситуации с вами случались? Галина Буро:

Снимали как-то пенсионеров в деревне Новогрудского района, пострадавших от рук мошенников. Один из наших героев вспомнил, что и в соседней деревне его знакомая тоже может рассказать свою историю, и предложил нас сопроводить на своей машине. И вот картина: мы с оператором сидим в рабочем авто и видим, как дедушка выезжает со двора на раритетной легендарной 21-й «Волге», полностью отреставрированной. У нас и челюсть отвисла! Оказалось, он всю жизнь мечтал об этом авто и на пенсии осуществил мечту. Вот такие люди живут в белорусских деревнях! Еще была забавная история, как снимали спасателей ОСВОД и решили сымитировать спасение на воде с помощью катера. Я была в роли утопающего, в купальнике – все как положено. И вот снимаем. Я типа тону, подплывает ко мне катер, двое спасателей начинают меня доставать из воды, и выходит это у них с трудом. Парни справились, конечно. Но потом выяснилось, что, когда достаешь человека из воды, надо его обхватить не только за руки, но и за нижнюю часть спины. И вот как раз это спасатели стеснялись проделать с молодой журналисткой. На берегу мы все дружно посмеялись над этим курьезом. Был случай, когда во время записи интервью с хозяйкой агроусадьбы ее лошадь чуть не съела ветрозащиту на микрофоне (это такой поролон с логотипом канала). Однажды мой оператор снимал план с земли, присел, поставил камеру, а в это время ему на спину запрыгнул какой-то кот и стал наглым образом требовать ласки. Было забавно и мило. Реально ли спасти утопающего за 5 минут? Корреспондентка СТВ проверила на практике (здесь подробнее).

Фото: instagram.com/halina_buro

Вы работаете корреспондентом в Гродно. Чем этот город особенный? Галина Буро:

Вы правильно сказали, что он особенный! Со своей атмосферой старого королевского города Западной Беларуси, с умными и интеллигентными жителями. Это город на перекрестке границ, город туризма, первая безвизовая зона страны. Много важных и передовых событий происходит именно здесь. Если говорить о Гродненском районе, это один из флагманов сельского хозяйства. Поэтому могу смело заявлять, что моя зона ответственности – Гродненская область – это значимый генератор новостей. Почему вы выбрали СТВ? Галина Буро:

СТВ всегда выделялось своим нестандартным подходом к телеконтенту. Это отмечают многие наши зрители. Это зацепило и меня. Расскажете про свой первый рабочий день в этой организации? Галина Буро:

Если честно, я его плохо помню. Потому что я настолько волновалась, что не могла нормально сосредоточиться на работе. Помню, в первый же день мне выпало очень много съемок, и я была в шоке, как это все можно сделать за один день. Первую видеоинформацию для эфира в новости про ежегодный заплыв «на чем попало» на Августовском канале я писала, наверное, несколько часов, постоянно переписывая предложения или подправляя. Теперь же такого рода тексты я пишу за полчаса.