«Поэтому у нас и урожайность выше». Как выращивают отечественные арбузы и причём здесь тыква?

Новости Беларуси. От традиционных способов до необычных экспериментов. В Щучинском районе идет сбор арбузов, выращенных методом прививки на дикую тыкву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты Гродненского зонального центра растениеводства говорят, что за счет укрепления корневой системы ягода становится устойчивей к капризам погоды, а по вкусу слаще. Наш корреспондент Галина Буро не поверила, пока не попробовала.

Есть характерные два признака, которые показывают, что арбуз уже зрелый – это вот эта лопатка, она уже здесь высохла, можно сказать, скоро отвалится, и вот этот усик характерный, винтообразный. И вот это характерное желто-зеленое пятно.

А вот стучать по арбузу здесь не принято. Только признаки, доказанные наукой. В Гродненском зональном институте растениеводства НАН Беларуси практически ежедневно собирают 500 килограммов полосатой ягоды. Работа не для слабаков – один арбуз весит от 7 до 9 килограммов.

Виктор Шабунько, рабочий отдела садоводства Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси:

Просто надо уметь, я уже привык. Не надо бояться ни работы, ни непогоды, ни дождя, ни снега, ни слякоти. Надо работать и будем иметь результат. Здесь говорят, арбузы необычные, ведь выращены инновационным способом – с помощью прививки на корень дикой тыквы. На эксперимент в институте решились в 2021 году, чтобы вырастить ягоду поистине сахарной.

Людмила Летковская, младший научный сотрудник отдела садоводства Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси:

Так как у арбуза корневая система слабая, а у тыквы более она развитая. Мы потом его отрезаем, и он начинает питаться благодаря корневой системе тыквы. Поэтому у нас и урожайность выше, на одной плети может быть 5-6 арбузов.

Молодой специалист Людмила Летковская как раз в 2021 году студенткой проходила практику в институте и приобщилась к эксперименту с бахчевыми. Такой опыт заинтриговал, потому распределение взяла именно в институт растениеводства. В 2022 году площади под арбузы здесь расширили с 40 соток до полутора гектаров.

Галина Буро, корреспондент:

В этом сезоне здесь планируют собрать более 20 тонн арбузов. Уборка проходит в комфортных погодных условиях. И хоть давно не было осадков, недостатка влаги полосатые ягоды не испытывают. Ведь на поле организован капельный полив, а значит арбузы хорошо вызревают. Вырастили урожай и непривитых арбузов. Сорта отличаются по размерам ягоды, вкусу и срокам созревания. Качество всех плодов контролируют лабораторно. Но здесь и так слышно:

О, видите, сразу треснул, хрустнул. Осталось оценить вкус. Это на тыкву который привитый? Ммм! Вообще сахарный!

Арбузы реализуют в Щучине в магазине от института. Но в планах расширить рынок сбыта, ведь спрос на продукцию большой. «Для Беларуси стала уже традиционной эта ягода». Какие планы на отечественные арбузы у аграриев на 2023 год? Читайте здесь.

Государственной программой «Аграрный бизнес» поставлена задача довести уровень самообеспеченности страны по ягодам и фруктам до 60 %. Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз призывал правительство активнее помогать аграриям в развитии садоводства. По мнению главы государства, необходимы существенные инвестиции особенно в условиях давления со стороны Запада и экономических санкций. Важно использовать все научно-производственные наработки. Лукашенко: на столе по максимуму должно быть белорусское, а на поставках за рубеж мы можем хорошо заработать. Подробности здесь.