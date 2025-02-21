У Венгрыі прымуць закон па барацьбе з замежным уздзеяннем

Так кіраўнік венгерскага ўрада заявіў цытата: «што мае намер «вымесці» з краіны арганізацыі, якія фінансаваліся USAID. А супраць тых, хто атрымлівае грошы з-за мяжы для таго, каб уплываць на палітыку, увесці персанальныя санкцыі.» Паводле яго слоў сродкі выкарыстоўваліся ў прыватнасці, для фінансавання грамадзянскіх асоб, журналістаў, палітыкаў, настроеных апазіцыйна ў адносінах да ўрада. Прэм'ер таксама мае намер блакаваць фінансаванне Брусэлем арганізацый, якія раней падтрымліваліся USAID. Орбан падкрэсліў, што «праца будзе немалая», аднак венгерскі суверэнітэт неабходна абараніць.