Юрий Воскресенский: «Байден, так как он прагматик, отказался встречаться с Тихановской»
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.
Юрий Воскресенский, политолог:
Я хочу обратить внимание на очень важный момент. Дело в том, что беглые оппозиционеры очень ждали визита с Байденом, и вся надежда была почему-то на Байдена. Но Байден, так как он прагматик, отказался встречаться с Тихановской. О чем это говорит? О том, может быть, что какие-то представители Госдепа США думают, как выйти из этого.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Даже если она с ним встретится, поцелует ему руку и подарит цветочек, это никаким образом не повлияет на развитие ситуации в Беларуси. И в Америке это прекрасно знают, что силовым путем в Беларуси ничего не решишь. Это нереально. А история. Мы помним, когда Ельцину аплодировали в Конгрессе США и когда у нас целовали в задницу Клинтона, который ходил по площади Победы. Мы это все помним. Но в эти времена наши страны были самыми слабыми. История разве чему-то не учит? Если Навального и Тихановскую встречают в Германии с цветами – значит, они идут не тем путем, ведь мы уже прозрели. Поэтому я думаю, пусть встретится с Байденом. Байден ее не вспомнит через минуту, ему 86 лет. Он не помнит, с кем встречался.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Что Тихановской надо сделать в Америке? Пойти на могилу Флойда, поплакать там, а потом встретиться с активистами БЛМ и несколько часов целовать им ноги, как это сейчас принято. Становиться на колени и целовать ноги вместе с Мотолько, Вячоркай и кто там еще поехал.
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