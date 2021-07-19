Юрий Воскресенский: «Байден, так как он прагматик, отказался встречаться с Тихановской»

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Юрий Воскресенский, политолог:

Я хочу обратить внимание на очень важный момент. Дело в том, что беглые оппозиционеры очень ждали визита с Байденом, и вся надежда была почему-то на Байдена. Но Байден, так как он прагматик, отказался встречаться с Тихановской. О чем это говорит? О том, может быть, что какие-то представители Госдепа США думают, как выйти из этого.