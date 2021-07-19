Сергей Сивец: «Тихановская говорит устами Госдепартамента США, и мы должны чётко это понимать»

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Буквально сегодня, прямо сейчас, госпожа Тихановская говорит устами Госдепартамента США, и мы должны четко это понимать. Если в августе прошлого года хотели республику взять на марше с наскока, и это не получилось, то сегодня засаленные шарповские методички, они уже уйдут в утиль. Сейчас будет совершенно другая история, будут разрабатываться другие методички в рамках продолжения этой всей кампании.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Надеюсь, мы не вспомним Гренаду?

Сергей Сивец:

И инструментами будут те лица, которые получают сегодня инструкции в Белом доме и Госдепартаменте. Что касается санкций. Это тоже будет, и экономическое давление будет. Мы, конечно, должны этому противостоять, в том числе и с точки зрения права. Сегодня уже есть статья 361 УК – призыв к совершению действий, которое наносит ущерб национальной безопасности. Но это формальная статья. Она не устанавливает существенный вред для государства – это формальный состав. Санкции – до семи лет. Однозначно ее надо менять, даже в рамках инициативы, которую «Круглый стол» выдвинул. Но я бы хотел обратить ваше внимание. Экстремизм – это плохо. Терроризм – это вообще за гранью. Но того инструментария, который уже есть сегодня, нам вполне хватит, чтобы с этими явлениями справиться. И мы справимся, у нас небольшая страна, мы их уже фактически всех знаем. Но эти глобальные вызовы, угрозы, которые сегодня люди получают в Белом доме и о которых мы пока не знаем, но с которыми наверняка столкнемся, требуют более широкого и масштабного правового реагирования через новую редакцию Концепции национальной безопасности, разработку базового закона о безопасности, где четко будет прописан весь функционал, начиная от Президента и заканчивая местными органами управления и самоуправления. Не только правоохранители, а все государственные структуры. Мы должны защитить нашу страну от вызовов и угроз.