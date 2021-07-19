Сергей Сивец: «Тихановская говорит устами Госдепартамента США, и мы должны чётко это понимать»

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Буквально сегодня, прямо сейчас, госпожа Тихановская говорит устами Госдепартамента США, и мы должны четко это понимать. Если в августе прошлого года хотели республику взять на марше с наскока, и это не получилось, то сегодня засаленные шарповские методички, они уже уйдут в утиль. Сейчас будет совершенно другая история, будут разрабатываться другие методички в рамках продолжения этой всей кампании.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Надеюсь, мы не вспомним Гренаду?
Сергей Сивец:
И инструментами будут те лица, которые получают сегодня инструкции в Белом доме и Госдепартаменте. Что касается санкций. Это тоже будет, и экономическое давление будет. Мы, конечно, должны этому противостоять, в том числе и с точки зрения права. Сегодня уже есть статья 361 УК – призыв к совершению действий, которое наносит ущерб национальной безопасности. Но это формальная статья. Она не устанавливает существенный вред для государства – это формальный состав. Санкции – до семи лет. Однозначно ее надо менять, даже в рамках инициативы, которую «Круглый стол» выдвинул. Но я бы хотел обратить ваше внимание. Экстремизм – это плохо. Терроризм – это вообще за гранью. Но того инструментария, который уже есть сегодня, нам вполне хватит, чтобы с этими явлениями справиться. И мы справимся, у нас небольшая страна, мы их уже фактически всех знаем. Но эти глобальные вызовы, угрозы, которые сегодня люди получают в Белом доме и о которых мы пока не знаем, но с которыми наверняка столкнемся, требуют более широкого и масштабного правового реагирования через новую редакцию Концепции национальной безопасности, разработку базового закона о безопасности, где четко будет прописан весь функционал, начиная от Президента и заканчивая местными органами управления и самоуправления. Не только правоохранители, а все государственные структуры. Мы должны защитить нашу страну от вызовов и угроз.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Сейчас этих некоторых активистов НКО, Александров, который бабки раздавал, их судят по измене Родине – какая квалификация, такая статья. Давайте зайдем в любое видео, где снимают оперативники. У них там только американские флаги. Они не изменяют родине – служат той родине, которой присягнули – США. Поэтому нужен другой термин. Я не обличен властью, человек безответственный, поэтому могу откровенно сказать. Лучший термин для этих людей подсказан нам историей – враги народа.
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