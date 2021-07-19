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«Когда белые одежды и шарики превращаются в ножницы для Азарёнка и коктейль для Гайдукевича – это уже не демократия»

19 июля 2021 21:05
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Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Алена Сырова, СТВ:
Времени было достаточно для того, чтобы осознать.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Через три недели будет уже 9 августа – год.

«Когда белые одежды и шарики превращаются в ножницы для Азарёнка и коктейль для Гайдукевича – это уже не демократия»-1

Юрий Воскресенский, политолог:
То есть когда белые одежды и шарики превращаются уже в ножницы для Азаренка и коктейль для Гайдукевича – это уже не демократия.

Алена Сырова:
А сколько у нас еще не опубличено. Наверняка есть какие-то факты, которые вскроются?

«Когда белые одежды и шарики превращаются в ножницы для Азарёнка и коктейль для Гайдукевича – это уже не демократия»-4

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Безусловно. Есть ряд оперативных мероприятий, которые продолжаются и которые, конечно, мы сегодня не освещаем, не озвучиваем. Всему свое время, будем говорить так. Но объективно понятно, что те же санкции, о чем мы сейчас говорим, чем только не пытались нас запугать. Я убеждена, что наши сотрудники правоохранительных органов однозначно не будут поддаваться никакому влиянию. Мы прошли нелегкий, сложный период, но каждый выстоял и не дрогнул. А то маленькое количество людей… Я даже уже не хочу называть их бывшими сотрудниками, они лишены специальных воинских званий. Нет смысла называть вслух хотя бы одну фамилию. Мы сегодня не приводили в пример тот же BYPOL.

Алена Сырова:
Этих людей Президент очень красноречиво назвал врагами Беларуси. Этим людям, наверное, уже нет смысла чего-то доказывать, с ними можно говорить только на языке закона.

«Когда белые одежды и шарики превращаются в ножницы для Азарёнка и коктейль для Гайдукевича – это уже не демократия»-7

Кирилл Казаков:
Силы и антитеррора.

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# Акции протеста # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Юрий Воскресенский # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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