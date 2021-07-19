«Когда белые одежды и шарики превращаются в ножницы для Азарёнка и коктейль для Гайдукевича – это уже не демократия»

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока. Алена Сырова, СТВ:

Времени было достаточно для того, чтобы осознать. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Через три недели будет уже 9 августа – год.

Юрий Воскресенский, политолог:

То есть когда белые одежды и шарики превращаются уже в ножницы для Азаренка и коктейль для Гайдукевича – это уже не демократия. Алена Сырова:

А сколько у нас еще не опубличено. Наверняка есть какие-то факты, которые вскроются?