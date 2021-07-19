Светлана Тихановская получит статус иностранного агента? Ответил депутат

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сергей Михайлович, иноагент. Та же самая Тихановская, если она выступает от имени Госдепа, она же может получить личный статус иноагента. Или это не панацея?