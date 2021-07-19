Светлана Тихановская получит статус иностранного агента? Ответил депутат
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Сергей Михайлович, иноагент. Та же самая Тихановская, если она выступает от имени Госдепа, она же может получить личный статус иноагента. Или это не панацея?
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Она должна получить статус, о котором сказал Григорий [врага народа – прим. редактора]. В действиях Тихановской уже сейчас есть объективная сторона состава преступления – измена Родине. Она гражданка Республики Беларусь, и те действия, к которым она призывает, – это и есть измена Родине. А плюс еще заговор с целью насильственного захвата власти, что мы имели в виду, в августе, видели все. Там уже целая гроздь состава преступлений.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Еще есть хороший российский опыт. Когда СМИ, которые финансируются из-за рубежа, пред тем как идет какая-то передача, появляется заставка «иностранный агент». Должна эта заставка быть, и люди, которые получают информацию оттуда, должны понимать – вещает иностранный агент. То же самое – есть НКО, которые должны четко иметь метку «иностранный агент», чтобы люди не думали, что это какие-то борцы за права Беларуси. Давно понятно, что есть только геополитика. Если какая-то страна вкладывает деньги здесь в политические вопросы, она отстаивает только свои национальные интересы.
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