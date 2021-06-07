Юрий Караев: «До этих событий наши журналисты были немножко тепличными»

Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.
«У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь.
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Чтобы мы друг друга не обвиняли, скажу так: до этих событий наши журналисты были немножко тепличными.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Абсолютно с вами согласен.
Юрий Караев:
Они жили в условиях совершенно комфортной среды. И когда это началось, с первых же недель я наблюдал и где-то участвовал в том, чтобы журналисты пошли в массы. Давал им омоновцев, собровцев в охрану. Андрей Евгеньевич помнит про это. И они пошли, они осмелели, появились новые закаленные бойцы. Журналисту тяжелее. Собровец, омоновец, боец внутренних войск и так готов к противостоянию. А это журналист. И он пошел в толпу снимать сначала под охраной, потом без.
Кирилл Казаков:
Алена ходила на женские марши. Тяжело было морально.
Юрий Караев:
Я помню, что ходила. Должны были только одни уши от этих визгов завянуть. И вот, воспиталась такая плеяда журналистов смелых.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
И наши коллеги, которых били на митингах эти мирные. Юрий Хаджимуратович, журналистику нельзя обвинять. До 2020 года журналистика – это зеркало и общественных настроений, и политических. У нас было умиротворение, конечно, в обществе. Мы самоуспокоились.
Юрий Караев:
Милиционер. Тоже, чтобы парламент и законодатели вы не обвиняли, скажу так. Милиционер, министр внутренних дел. Смотришь, допустим: участились наглые наезды на гаишников. И он, допустим, вносит в парламент, в законодательный орган, законопроект: как сделать так, чтобы это... А просто. Разрешите нам, законодатели, стрелять сразу же, как только я вижу, что он меня сбивает.
Кирилл Казаков:
Это американский опыт, правда?
Юрий Караев:
Да. Если участились нападения в селах на пожилых людей – надо ужесточить такое.
Андрей Кривошеев:
Так и журналистика работает: есть вызов – мы отвечаем.
Юрий Караев:
Если наркотики стали бедой общества, то в этой стране им отрубают руки. Или головы. Если не стало, то просто увеличивают сроки. Какова опасность, таково и противодействие государства. Ни больше ни меньше должно быть.
Кирилл Казаков:
Здесь в отношении таких людей, как Протасевич, именно так и надо действовать.
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