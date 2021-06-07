Юрий Караев: «До этих событий наши журналисты были немножко тепличными»

Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа. «У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Чтобы мы друг друга не обвиняли, скажу так: до этих событий наши журналисты были немножко тепличными. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Абсолютно с вами согласен. Юрий Караев:

Они жили в условиях совершенно комфортной среды. И когда это началось, с первых же недель я наблюдал и где-то участвовал в том, чтобы журналисты пошли в массы. Давал им омоновцев, собровцев в охрану. Андрей Евгеньевич помнит про это. И они пошли, они осмелели, появились новые закаленные бойцы. Журналисту тяжелее. Собровец, омоновец, боец внутренних войск и так готов к противостоянию. А это журналист. И он пошел в толпу снимать сначала под охраной, потом без.