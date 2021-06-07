«На мой взгляд, наказание должно быть более серьёзным». Политолог о сроке, который грозит Роману Протасевичу

Алексей Дзермант, политолог:

Все-таки будет решать суд ту степень и меру наказания, которые он заслужил. Плюс, я настаиваю, что сюжет с участием его в «Азове», в неонацистском подразделении и, возможно, в боевых действиях, требует дополнительного изыскания следствия. Потому что это не шуточки. Сегодня он такой, а вернется – потом станет героем для этих «азовцев». Эти вещи вообще нужно на корню пресекать и показывать, что наше государство самым жесточайшим образом с этим явлением сражается. Оно и так сражается, его подельник Гончаров, в Витебске который был задержан, тоже получил серьезный срок. Если посмотреть на всю совокупность того, что ему вменяется, на мой взгляд, наказание должно быть более серьезным. Другое дело, я не знаю условий сделки со следствием, которую он заключил. Но для меня лично, я хоть и не был в [экстремистский Telegram-канал – прим. ред.], но в [экстремистский Telegram-канал – прим. ред.] были мои личные данные, моей семьи. Да, я могу по-человечески, по-христиански простить. Но по закону государство должно четко стоять на своем и защищать граждан обычных, тем более силовиков. Поэтому то, что он совершил, эти слезы – да, эмоционально можно его воспринимать, но, увы, это не освобождает ни от ответственности, ни от чего другого.

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