«Я вас пригласил сюда в острый период». О чём Александр Лукашенко говорил с учителями

Новости Беларуси. Система образования – стратегическая отрасль для страны. Об этом 29 июня заявил Президент на встрече с педагогическим активом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие приняли около тысячи человек. Это представители вузов, воспитатели детских садов, учителя школ из всех регионов страны. Получился большой разговор о настоящем и будущем белорусского образования.

Президент подчеркнул, что назрела необходимость поговорить не только о достижениях сферы, но и обсудить вопросы на злобу дня. Централизованное тестирование, зарплаты, новые правила вступительной кампании, обеспеченность студентов общежитиями – темы, на которых сделали акцент. Обращаясь к участникам, глава государства отметил, что именно учитель является мнения формирующей личностью. Ведь задача педагога сегодня (впрочем, как и всегда) не просто обучить, а прежде всего воспитать граждан и формировать интеллектуальную элиту общества. Виктория Ходосок продолжит.

Еще до начала мероприятия журналистам стало понятно: работа сегодня будет кипеть. На разговор с Президентом приехали педагоги со всей страны, порядка 1 000 человек. Ради такого количества даже встречу решено было перенести из дворца в соседнюю «Ромашку». Виктория Ходосок, корреспондент:

Как писал классик, вся гордость учителя в учениках. За плечами подопечных большинства присутствующих – научные достижения, аттестаты, дипломы с отличием и победы в спорте. А ведь это огромный вклад и педагогов. В зале и воспитатели, работа которых – колоссальный труд с маленькими детьми. Ко всему этому мотивируют не только деньги (про зарплаты активу Президент сегодня тоже сказал), стимул – конечный результат проделанной работы. И правильно сегодня отметили, что система образования – не сфера услуг, а стратегическая отрасль страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это я вас пригласил сюда в острый период нашего времени. Пригласил потому, что вы действительно являетесь, с моей точки зрения, опорой нашего государства. Нашу встречу мы планировали, конечно, давно, потому что есть объективная необходимость поговорить не только о достижениях и перспективах развития отечественного образования, но и обсудить проблемы на злобу дня. Я периодически озвучивал вопросы, которые требуют нашего с вами внимания и обсуждения. Наверное, как педагог в своем прошлом и как Президент прекрасно понимаю, что система образования является важнейшей стратегической отраслью страны, а не сфера услуг. Вы не просто обучаете квалифицированных специалистов. Как бы пафосно это ни звучало, прежде всего вы воспитываете граждан нашей страны, формируете интеллектуальную элиту общества. Не бывает и быть не может элиты этой без вас. Да и вы сами составляете эту элиту. Во многом благодаря вам студенты не только осваивают профессиональные навыки, но и развиваются как личности.

Качеству образования в стране самое пристальное внимание: на кону будущее медицины, промышленности, того же образования, да и в целом всей экономики. А значит, нашего с вами благополучия. Потому любые шероховатости под прицелом. Помните, в свое время задумали новую редакцию Кодекса об образовании? Документ на финишной прямой.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Благодаря пристальному вниманию к системе образования руководства страны в республике приняты меры, направленные на повышение качества и доступности образования. Существенно изменяется в лучшую сторону содержание образования, его материально-техническое обеспечение; осуществляется подготовка и выпуск обновленных национальных учебников и учебных пособий; в учебный процесс внедряются современные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные. Александр Лукашенко: нам с величайшим трудом удалось в какой-то степени вернуться к советской системе образования, усовершенствовав её Помните, в Беларуси начали развивать концепцию «Университет 3.0»?