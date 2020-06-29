Президент: в течение пятилетки доведём зарплату профессорско-преподавательского состава до 150% от средней по стране

Новости Беларуси. О зарплатах педагогов, как и медиков, говорили не раз. Эту тему затронули и на встрече Президента Беларуси с учителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любой труд, а тем более качественный, должен быть оплачен по заслугам.