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Александр Лукашенко: «Не будем заниматься своими детьми мы, ими займутся чужие учителя этой жизни»

29 июня 2020 17:25
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Новости Беларуси. Без современных технологий сегодня никуда. Есть в них плюс, есть и свой минус. Речь о хайпе, фейках – о том, что каждому надо высказаться и засветиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Не будем заниматься своими детьми мы, ими займутся чужие учителя этой жизни»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кроме того, надо занять полезным делом нашу молодежь, особенно сейчас, летом – только вовлечь, а не затянуть волоком, как иногда бывает. Как мы умеем это делать: стройотряды, научная деятельность, культурные мероприятия, спортивные состязания, поисковые отряды. Возможностей предостаточно.

Вы знаете, что происходит с молодежью, которая остается один на один с информационным пространством. Я прямо говорю: там ею уже занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники. И то, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, – это вопрос не только к родителям, но и ко всем нам, ко всей системе нашего образования.

Александр Лукашенко: «Не будем заниматься своими детьми мы, ими займутся чужие учителя этой жизни»-4

Вы опытные преподаватели, государственники, не хуже меня знаете, как важно учить студентов мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы, самообразовываться. Но не теряя связи с государственной идеологией. И не надо бояться этого слова – покажите мне хоть одну страну в мире, сильную и самодостаточную, которая не придает этой теме большого значения.

Президент Беларуси – учителям: вас я считаю действительно мнения формирующими людьми

Еще раз скажу: не будем заниматься своими детьми мы, ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную.

# Государственная политика в области образования # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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