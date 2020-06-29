Александр Лукашенко: «Не будем заниматься своими детьми мы, ими займутся чужие учителя этой жизни»

Новости Беларуси. Без современных технологий сегодня никуда. Есть в них плюс, есть и свой минус. Речь о хайпе, фейках – о том, что каждому надо высказаться и засветиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кроме того, надо занять полезным делом нашу молодежь, особенно сейчас, летом – только вовлечь, а не затянуть волоком, как иногда бывает. Как мы умеем это делать: стройотряды, научная деятельность, культурные мероприятия, спортивные состязания, поисковые отряды. Возможностей предостаточно.

Вы знаете, что происходит с молодежью, которая остается один на один с информационным пространством. Я прямо говорю: там ею уже занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники. И то, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, – это вопрос не только к родителям, но и ко всем нам, ко всей системе нашего образования.