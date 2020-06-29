Первый в Беларуси модуль для бесконтактной сдачи анализа на коронавирус заработал Гродно

Новости Беларуси. В Гродно с 29 июня начал работу первый в Беларуси модуль для платной сдачи анализов на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его особенность в том, что пациенты во время процедуры не контактируют с медицинскими работниками.

Модуль разделен прозрачной перегородкой на две зоны. Пациент общается с медиком по видеосвязи. Забор биологического материала происходит с помощью специальных резиновых перчаток, что гарантирует безопасность. Также в модуле с помощью компьютера поддерживается необходимый микроклимат.

Сдать платный анализ на COVID-19 могут только те люди, которые собираются выехать за границу. Результат сообщают на следующий день. Разработало модуль одно из гродненских предприятий и таким образом оказало больнице спонсорскую помощь.