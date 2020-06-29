Первый в Беларуси модуль для бесконтактной сдачи анализа на коронавирус заработал Гродно
Новости Беларуси. В Гродно с 29 июня начал работу первый в Беларуси модуль для платной сдачи анализов на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его особенность в том, что пациенты во время процедуры не контактируют с медицинскими работниками.
Модуль разделен прозрачной перегородкой на две зоны. Пациент общается с медиком по видеосвязи. Забор биологического материала происходит с помощью специальных резиновых перчаток, что гарантирует безопасность. Также в модуле с помощью компьютера поддерживается необходимый микроклимат.
Сдать платный анализ на COVID-19 могут только те люди, которые собираются выехать за границу. Результат сообщают на следующий день. Разработало модуль одно из гродненских предприятий и таким образом оказало больнице спонсорскую помощь.
Ольга Романович-Шишкина, жительница Гродно:
Медперсонал заботиться о себе и о своих близких, также заботиться о нас и окружающих людях.
Сергей Тихонович, главный врач Гродненской областной инфекционной клинической больницы:
Предварительная запись каждый день у нас с 08:10 до 12:20. Мы пока начинаем в таком режиме работать. По мере того, как будет увеличение количества пациентов и спроса на это исследование, мы, конечно, увеличим и график работы.
После окончания пандемии модуль планируют и дальше использовать для забора биоматериала при других респираторных инфекциях. Гродненская область уже преодолела пик заболеваемости коронавирусом, число зараженных снижается. К обычному режиму работы начинают возвращаться больницы, которые ранее были перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19.