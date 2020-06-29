«Вы бы не стали докторами наук, профессорами». Александр Лукашенко о бюджетной форме высшего образования

Новости Беларуси. Одно дело уже учиться, совсем другое – поступить. Факультативы в школе, репетиторы после уроков и в выходные – самые ответственные штудируют учебники день и ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Платные преподаватели, а тем более платное обучение – вещь недешевая, потому многие стараются по возможности поступить на бесплатное. Бюджет – это про доступность образования, которая должна быть максимальной.