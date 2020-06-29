«Вы бы не стали докторами наук, профессорами». Александр Лукашенко о бюджетной форме высшего образования

Новости Беларуси. Одно дело уже учиться, совсем другое – поступить. Факультативы в школе, репетиторы после уроков и в выходные – самые ответственные штудируют учебники день и ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Платные преподаватели, а тем более платное обучение – вещь недешевая, потому многие стараются по возможности поступить на бесплатное. Бюджет – это про доступность образования, которая должна быть максимальной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По поводу доступности нашего образования сломано немало копий. Удивляет, что отдельные лица от политики, которых в свое время государство выучило бесплатно, ратуют только за платную форму обучения.
Это значит, что дети из рабочих семей, пусть даже талантливые и умные, просто не смогут позволить себе такую роскошь, как высшее образование. Смею заметить, что 90 % в этом зале – именно такие в свое время дети, которые получили это образование таким образом. И если вернуться в то прошлое (я часто себя привожу в пример, говоря о тестировании современном), мы бы не стали теми, кто мы есть. Вы бы не стали докторами наук, профессорами.