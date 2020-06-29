Президент Беларуси: пусть объяснят, как можно дистанционно научить будущего хирурга проводить операции

Из того, что нынче называют прогрессом, – и дистанционное образование. О нем тоже сегодня сказали. Перейти в режим такого обучения нас заставила пандемия. Но все прекрасно понимают, что это за учеба и какие в результате знания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для нас весьма очевидным стало отставание тех учреждений, где использование этой формы обучения носило формальный характер. Одни делали вид, что учат, а другие – что учатся. Я думаю, все сделали выводы о своей готовности или неготовности идти в ногу со временем. Согласен, что дистанционное образование должно стать одним из вспомогательных элементов. И пусть те, кто мечтают всю систему школьного и высшего образования перевести в электронный формат, объяснят, как можно дистанционно научить будущего хирурга, особенно на начальной стадии, проводить операции. Сможет ли он освоить навыки, сидя дома возле монитора компьютера?