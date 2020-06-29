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Александр Лукашенко: каждый студент будет иметь своё место в общежитии

29 июня 2020 18:59
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Новости Беларуси. Место в общежитии – весомый аргумент в сторону того или иного вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для родителей иногородних это еще одна головная боль.

Александр Лукашенко: каждый студент будет иметь своё место в общежитии-1

Виктория Ходосок, корреспондент:
Но в вопросе обеспеченности жильем срабатываем хорошо. Только вспомните большую студеревню в Минске. Условия проживания уже давно сравнили с обстановкой трехзвездочного отеля. Пару лет назад тоже в ней жила, потому соглашусь.

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Не забыли, думаю, и недавнюю поездку Президента в Гродно, где говорили о новом общежитии для будущих медиков и о жилье «купаловцев». Новоселье ждет уже в сентябре. А вообще, большой вопрос по обеспеченности студентов жильем лично курирует Президент.

Александр Лукашенко: каждый студент будет иметь своё место в общежитии-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На сегодняшний день мы обеспечиваем почти 90 (89,5, если точно) процентов нуждающихся студентов местом в общежитии, а в отдельных областях приближаемся к 100 процентам. Студенческий кампус Полесского университета, например, – 100 процентов. Мы очень много в Минске сделали, в Гродно. Это были мои решения, и в этом направлении мы будем двигаться и в следующей пятилетке. С общежитиями студентов мы разберемся, каждый студент будет иметь свое место в общежитии.

Наша гордость, как я уже сказал, – студенческая деревня в Минске. Это современнейший комплекс почти на 10 тысяч мест. Общежитие в нем по условиям проживания теперь на уровне отеля, пусть трехзвездочного, но отеля. Мы много добились, и все это стало возможным благодаря тому, что плавно, вдумчиво совершенствуем систему образования.

# Образование в Беларуси # общество # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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