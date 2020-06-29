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Президент Беларуси – учителям: вас я считаю действительно мнения формирующими людьми

29 июня 2020 17:22
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Новости Беларуси. Без современных технологий сегодня никуда. Есть в них плюс, есть и свой минус. Речь о хайпе, фейках – о том, что каждому надо высказаться и засветиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А правда сказана или нет, без разницы: ради лайков и популярности фантазия безгранична.

Президент Беларуси – учителям: вас я считаю действительно мнения формирующими людьми-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что меня забавляет (не привлекает, а забавляет): в последнее время появилось столько мнения формирующих личностей. Кто хайпуется, кто пОстится, если я правильно выразился, в интернете.

Вас я считаю действительно мнения формирующими людьми. Ну кто, если не преподаватель вуза или политолог – вот я смотрю, здесь политологов очень много, которых я вижу в средствах массовой информации. Ну кто, если не вы, сегодня формирует мнение нашего народа?

Президент Беларуси – учителям: вас я считаю действительно мнения формирующими людьми-4

Поэтому я очень хотел бы, чтобы именно вы его формировали, а не те заблудшие и те, которых, наверное, только родственники еще помнят. Ну а они пытаются выставить себя фигурами экстра-классами, элитой нашего государства.

Александр Лукашенко: «Не будем заниматься своими детьми мы, ими займутся чужие учителя этой жизни»

Надо учить людей быть преданными своей стране. Более того, и иностранцев учить так, чтобы Беларусь стала для них второй родиной. Именно так делают развитые страны, особенно претендующие на мировое лидерство.

# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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