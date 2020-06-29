Президент Беларуси – учителям: вас я считаю действительно мнения формирующими людьми
Новости Беларуси. Без современных технологий сегодня никуда. Есть в них плюс, есть и свой минус. Речь о хайпе, фейках – о том, что каждому надо высказаться и засветиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А правда сказана или нет, без разницы: ради лайков и популярности фантазия безгранична.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что меня забавляет (не привлекает, а забавляет): в последнее время появилось столько мнения формирующих личностей. Кто хайпуется, кто пОстится, если я правильно выразился, в интернете.
Вас я считаю действительно мнения формирующими людьми. Ну кто, если не преподаватель вуза или политолог – вот я смотрю, здесь политологов очень много, которых я вижу в средствах массовой информации. Ну кто, если не вы, сегодня формирует мнение нашего народа?
Поэтому я очень хотел бы, чтобы именно вы его формировали, а не те заблудшие и те, которых, наверное, только родственники еще помнят. Ну а они пытаются выставить себя фигурами экстра-классами, элитой нашего государства.
Александр Лукашенко: «Не будем заниматься своими детьми мы, ими займутся чужие учителя этой жизни»
Надо учить людей быть преданными своей стране. Более того, и иностранцев учить так, чтобы Беларусь стала для них второй родиной. Именно так делают развитые страны, особенно претендующие на мировое лидерство.