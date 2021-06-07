«Я теперь официально журналист». Гендиректора СТВ приняли в БСЖ в прямом эфире

Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа. «У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь. Алена Сырова, СТВ:

Андрей, наверное, одним бойцом в твоем Союзе сегодня станет больше.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Да, я хотел бы сделать это в прямом эфире и публично исправить несправедливость. Кирилл, это большой недостаток для Белорусского союза журналистов, что вы до сих пор не член Белорусского союза журналистов. Мы с вами проговаривали этот вопрос до эфира. Поздравляю со вступлением в ряды нашей организации. Защищаем друг друга. Алена Сырова:

Теперь вы под защитой.