«Я теперь официально журналист». Гендиректора СТВ приняли в БСЖ в прямом эфире
Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.
«У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь.
Алена Сырова, СТВ:
Андрей, наверное, одним бойцом в твоем Союзе сегодня станет больше.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Да, я хотел бы сделать это в прямом эфире и публично исправить несправедливость. Кирилл, это большой недостаток для Белорусского союза журналистов, что вы до сих пор не член Белорусского союза журналистов. Мы с вами проговаривали этот вопрос до эфира. Поздравляю со вступлением в ряды нашей организации. Защищаем друг друга.
Алена Сырова:
Теперь вы под защитой.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Спасибо большое. Ну вот, я теперь официально журналист, а до этого был просто так.
Алена Сырова:
Подводя итоги беседы, которая получилась очень разношерстной, кажется, мы сделали еще один шаг к тому, что хотя бы попытаться понять и услышать друг друга. Хочется верить, что сейчас накал страстей в нашем обществе несколько сбит. Мы действительно готовы к тому, чтобы слышать аргументы один одного.
Кирилл Казаков:
Мне хочется, чтобы очень многие люди, которые не верили нам, когда мы еще 9 августа рассказывали, что это мятеж и бунт, послушав интервью Протасевича, поняли, что так оно и есть. Человек, который, условно говоря, сидя перед компьютером в трусах, управляет революцией – далеко не лидер, которому стоит верить.
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