Виталий Уткин о Дне народного единства: имеет историческую почву под собой – он должен быть

Алена Сырова, СТВ : Это интервью Романа Протасевича, возможно, шаг в Год народного единства. И учитывая, что сегодня глава государства подписал, теперь появился праздник. Возможно, это действительно шаг если не к примирению сторон, которых стравили, то попытка понять. Виталий Юрьевич, как вы считаете, это своевременно сейчас или еще рано?

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси::

Своевременно, но не нужно говорить, что глобальная у нас была катастрофа и разъединилось общество. Мы уже по всем подсчетам знаем, что даже не было трех процентов этих людей, которые выходили на массовые беспорядки – 67 тысяч по последним, «Весна» посчитала же у них. Мы просто должны дать понять им, что большинство общества за мирную, спокойную жизнь. Если меньшинство не желает относиться к категории людей, которая нарушает общественный порядок с дальнейшей уголовной ответственностью, они должны согласиться с мнением большинства. А праздник имеет историческую почву под собой – он должен быть.

Читайте также:

Дзермант о действиях МИД Великобритании в отношении Беларуси: что будоражит сознание западного обывателя? Пытки, диктатура, принуждения

«На мой взгляд, наказание должно быть более серьезным». Политолог о сроке, который грозит Роману Протасевичу

Сергей Клишевич: «Журналисты сегодня – это же основной фронт, это основные бойцы той войны, которая против нас развязана»