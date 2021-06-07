Алексей Дзермант: «Они специально выставляют человека, который стоит честно за власть, в качестве идиота»

Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа. «У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь.

Алексей Дзермант, политолог:

Иностранные агенты, но и признание, которое озвучил Протасевич в отношении ряда журналистов, аналитиков, которые убежали. Мы сейчас рассуждаем уже постфактум о том, что сняли первичную опасность, законодатели среагировали на это. Но вот закон об иностранных агентах, а может быть, и еще какие-то законы должны работать в долгую. Как они воспитывали 15-20 лет этих журналистов эти порталы, которые изо дня в день годами дискредитировали государство, работали против милиции, правоохранителей. Ведь откуда возникла эта волна? Это же не только Протасевич. Это внутренние вот эти тутбаи, наши нивы, которые до сих пор многие работают. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Которые появились до Протасевича, собственно говоря.