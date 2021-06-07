Алексей Дзермант: «Они специально выставляют человека, который стоит честно за власть, в качестве идиота»
Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича легли в основу дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В прямом эфире у Кирилла Казакова и Алены Сыровой собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.
«У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича читайте здесь.
Алексей Дзермант, политолог:
Иностранные агенты, но и признание, которое озвучил Протасевич в отношении ряда журналистов, аналитиков, которые убежали. Мы сейчас рассуждаем уже постфактум о том, что сняли первичную опасность, законодатели среагировали на это. Но вот закон об иностранных агентах, а может быть, и еще какие-то законы должны работать в долгую. Как они воспитывали 15-20 лет этих журналистов эти порталы, которые изо дня в день годами дискредитировали государство, работали против милиции, правоохранителей. Ведь откуда возникла эта волна? Это же не только Протасевич. Это внутренние вот эти тутбаи, наши нивы, которые до сих пор многие работают.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Которые появились до Протасевича, собственно говоря.
Алексей Дзермант:
И вот против них, против финансирования из-за рубежа, против фейков, которые они постоянно продуцируют, против того, как они же стравливали нас. Я помню 2018, 2019, 2017 годы. Они специально выставляют человека, который стоит честно за власть, в качестве какого-то идиота. Начинают смеяться с него, обсуждать. Говорит: а, вот он там, значит, в Россию смотрит или еще куда-то. Провоцируют буллинг на уже таком уровне. Пока это еще мы сбили волну первую. Вот игра в долгую, глубинно все вырвать корни этих ядовитых растений – это еще предстоит сделать. И, конечно, на основе закона.
Илья Бегун, аналитик:
Кроме этого надо помнить, что необходимы инструменты для того, чтобы оперативно решать вопросы.
Кирилл Казаков:
Инструменты в руках у законодателей.
Илья Бегун:
Кроме этого, уже есть некоторые подписанные. К примеру, недавно Президент подписал нормативно-правовой документ, согласно которому оперативно-аналитический центр теперь может отключать вплоть до всего интернета в стране или отдельные сегменты. Кроме этого, если кто-то говорит, что что-то нельзя заблокировать. Пожалуйста, буквально на днях 200-миллионная страна в Африке, Нигерия, за удаленный пост президента, который напомнил молодым людям о том, что недавно была война и не стоит забывать об этом, а Twitter удалил это – и нет Twitter. Если кто-то нам что-то скажет, что Telegram не заблокировать, давайте у наших китайских партнеров спросим.
Кирилл Казаков:
У Дональда Трампа вчера закрыли на два года Facebook.
Читайте также:
Юрий Караев: «До этих событий наши журналисты были немножко тепличными»
Илья Бегун: «Все те, кто в этих лагерях беглых, улыбаются друг другу, но знают, что каждый может сожрать другого»
«Я теперь официально журналист». Гендиректора СТВ приняли в БСЖ в прямом эфире