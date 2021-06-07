Андрей Кривошеев: каждый четвёртый член БСЖ подвергся буллингу, угрозам жизни и здоровью
Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича. В ток-шоу «По существу» собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа.
«У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Андрей как председатель Белорусского союза журналистов скажи, пришлось ли тебе каким-то образом вмешиваться в ситуацию по защите Марата Маркова как журналиста, взявшего интервью у Романа Протасевича? Потому что данные Марата Сергеевича оказались сейчас в Telegram-каналах деструктивных.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Не в первый раз.
Кирилл Казаков:
Данные его матери, подруги матери, практически всей съемочной группы. Это что?
Андрей Кривошеев:
Это буллинг, информационно-психологический терроризм, экстремизм. Это тяжкое преступление в большинстве цивилизованных стран. В любой стране, какую ни возьмите в рамках Европейского союза, за это предусмотрены огромные штрафы и годы тюрьмы. И чем большим влиянием тот или иной журналист (так практика сложилась) обладает в обществе, а я убежден, что Марат Марков имеет огромное влияние на белорусское общество, тем большее наказание предусмотрено в странах Европейского союза.
Алена Сырова, СТВ:
С буллингом мы столкнулись и в августе.
Андрей Кривошеев:
Каждый четвертый член Белорусского союза журналистов подвергся буллингу, троллингу, атакам физическим, угрозам жизни и здоровью. Приходили домой, к детям в детские сады и школы. К сожалению, наши коллеги то ли в силу милосердия внутреннего, то ли в силу правовой культуры – только каждый десятый написал заявление в милицию даже при нашей поддержке, Союза журналистов. Говорили: нет, не надо, эмоции схлынут, мы снова станем такими, как были до 2020 года.
Кирилл Казаков:
На нашем канале работает Григорий Азаренок.
Андрей Кривошеев:
Он лично отказался в суде от всех претензий.
Кирилл Казаков:
Я знаю историю практически с августа всех его Telegram-каналов, Instagram, Facebook, сколько всего было написано. Вплоть до того, когда случился суд над женщиной, которая толкнула его во время митинга, и Гриша по-человечески согласился с тем, что, наверное, у него нет к ней претензий, ее выпустили досрочно, и она тут же начала поливать его грязью.
Андрей Кривошеев:
Именно поэтому Белорусский союз журналистов, по крайней мере я лично и часть моих коллег из Комитета по этике, настаивали, что такие дела нужно доводить до суда и давать реальное судебное заключение – то есть как минимум штрафы. Потому что иначе правовую культуру и отношение к журналисту как к человеку, которого особо оберегает общество, не привить, к сожалению.
Читайте также:
«На мой взгляд, наказание должно быть более серьезным». Политолог о сроке, который грозит Роману Протасевичу
Дзермант о действиях МИД Великобритании в отношении Беларуси: что будоражит сознание западного обывателя? Пытки, диктатура, принуждения
Сергей Клишевич: «Журналисты сегодня – это же основной фронт, это основные бойцы той войны, которая против нас развязана»