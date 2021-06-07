Андрей Кривошеев: каждый четвёртый член БСЖ подвергся буллингу, угрозам жизни и здоровью

Новости Беларуси. Признания, инсайты, факты и откровенный расклад после телеисповеди Романа Протасевича. В ток-шоу «По существу» собрались политологи, адвокаты, депутаты, эксперты и специалисты психоанализа. «У нас нет улицы, у нас ее нет и не будет». Самое важное из интервью Романа Протасевича Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Андрей как председатель Белорусского союза журналистов скажи, пришлось ли тебе каким-то образом вмешиваться в ситуацию по защите Марата Маркова как журналиста, взявшего интервью у Романа Протасевича? Потому что данные Марата Сергеевича оказались сейчас в Telegram-каналах деструктивных.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Не в первый раз. Кирилл Казаков:

Данные его матери, подруги матери, практически всей съемочной группы. Это что? Андрей Кривошеев:

Это буллинг, информационно-психологический терроризм, экстремизм. Это тяжкое преступление в большинстве цивилизованных стран. В любой стране, какую ни возьмите в рамках Европейского союза, за это предусмотрены огромные штрафы и годы тюрьмы. И чем большим влиянием тот или иной журналист (так практика сложилась) обладает в обществе, а я убежден, что Марат Марков имеет огромное влияние на белорусское общество, тем большее наказание предусмотрено в странах Европейского союза.