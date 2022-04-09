«Я стал ватником». Что рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Азарёнку?

Украинский разлом – повод для каждого задуматься, стоит ли когда-нибудь верить льстивым посылам Запада и к чему приводит погоня за так называемой демократией. Политические репрессии, геноцид собственного народа, фашизм, нищета и война – вот что несет Запад своим новым колониям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0». В гостях известный украинский антифашист, депутат домайданной рады Алексей Журавко.

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях Алексей Валерьевич Журавко, народный депутат Верховной рады Украины пятого и шестого созывов. Это созывы, которые были до майдана, правильно?

Алексей Журавко, украинский политик:

До майдана, да. Фашизм, нищета и война. Какие еще «подарки» Запад приготовил для Украины? Подробнее. «В итоге 15 лет безногому, безрукому, с конфискацией имущества мне впаяли». Алексей Журавко о событиях 2014 года

Григорий Азаренок:

Расскажите, пожалуйста, чтобы зрители наши представляли, ваша история: как вы были депутатом, потом где вы были во время начала этой войны на Донбассе восемь лет назад, что вы там видели. Алексей Журавко:

Давайте так, в конце 2014 года я был уполномоченным по правам инвалидов, я сам инвалид первой группы с детства. И занимался инвалидами. Когда произошел государственный переворот, меня незаконно уволила государственная власть. Там, где я рос, это Цюрупинский детский дом, а сейчас этот город переименовали в Алешки, меня воспитывали непосредственно ветераны Великой Отечественной войны. Поэтому я никогда не предам то, что мне дало возможность выжить, жить. И жить, как нормальный, полноценный человек. Поставлена задача непосредственно Наливайченко, СБУ, и Порошенко: меня любыми путями уничтожить. Когда начался конфликт, я побывал лично на Донбассе. Был на передке и видел то страшное горе, которое несла эта власть. Они уничтожали так зверски Донбасс. Я видел разорванные тела, я видел диспансеры, в которые попали, видел инвалидов разорванных, видел кладбище, по которому стреляли просто так. Даже с мертвыми воюют. Конечно, это страшно. Упаси Бог, чтобы это у вас произошло, упаси Бог. Я стал ватником, колорадом, ну и человеком, который взывал к миру. Но мне как-то все равно. Я в жизни много чего видел, поэтому мне абсолютно бесполезно. Я занял обратно позицию жесткую. В итоге 15 лет безногому, безрукому, с конфискацией имущества мне впаяли. Я им тоже говорю: спасибо большое. Значит со мной люди считаются, меня слушают, видят. «А почему вы тогда клубнику убираете, попки моете старушкам, унитазы вымываете?» Экс-депутат Верховной рады Украины о западной пропаганде

Григорий Азаренок:

Сейчас самый любимый метод пропаганды западной украинской: да где вы видели каких фашистов? Да нет никакого нацизма. Бандеровцы это не фашисты. И так далее. Вот вы очень хорошо знаете Украину, потому что сами оттуда. Алексей Журавко:

Давайте будем говорить так: когда на майдане сжигали заживо милицию, убивали «Беркут», когда в мой кабинет пролетела пуля между двумя фотографиями: это президента Януковича и Азарова Николая Яновича. На моих глазах вот так все происходило на майдане. Когда люди бесчинствовали на Хрещатике, громили все подряд, это как называется? То же самое: фашизм, ненависть к своему народу и антиконституционный переворот. А те средства массовой информации, которые на сегодня регулируются со стороны непосредственно заокеанских «партнеров», а это англосаксы, масоны и всякая прочая шваль, типа подлабузные поляки, литовцы и так далее. Вот они там, БЧБ или кто там у вас, эти дебилоиды, шизофреники, я называю своими именами, они бегают, рассказывают, как хорошо. А у меня вопрос появляется: а почему вы тогда клубнику убираете, попки моете старушкам, унитазы вымываете? Я был в Европе. Я лично ненавижу Европу. Я видел, как относятся к инвалидам: картинка, массовость и так далее. А так, чтобы человеку помочь, который нуждается, они мимо проходят как ни в чем не бывало. Владимир Владимирович и Президент ваш, Лукашенко, они абсолютно правильно просмотрели, что если бы даже не начать спецоперацию сегодня, то эти все бандформирования СС, гестапо XXI века в лице Зеленского, они бы пришли войной на Россию и войной на Беларусь. А там бы уже и мощная сцепка пошла со стороны поддержки Европы. Поляки, и прочие, прочие. И это прошло бы мощной волной. Тогда бы были гораздо серьезнее потери. Поэтому в данный момент белорусский народ должен как никогда сплотиться вокруг парламента, вокруг Президента своего, вокруг лидеров собственного мнения, которые держат патриотизм, память, ценят стариков, дедушек, бабушек, пропускают беременных, уступают место. Вот это самое ценное.

Григорий Азаренок:

Довольно часто приходится общаться с нашими людьми. И у очень многих все равно есть какая-то эта голливудская иллюзия, что там хорошо, там сыто, там богато, они нам желают добра. Вот те самые кружевные трусики в ЕС, на майдане. К сожалению, какая-то пелена на глазах. Не хотят знать ничего, видеть не хотят. Вот как эта пропаганда работает. Украина уже этого хлебнула, по полную катушку хлебнула. Алексей Журавко:

Украина хлебнет еще больше. Еще больше. И тяжело даже мне сказать, к чему она может прийти. Это связано с сегодняшним правительством и Зеленским. Это насколько надо ненавидеть свой народ, чтобы его просто растерзать. «И вперед параши мыть. Вперед кастрюли делать. Вперед на завод. И это все бесплатно». Алексей Журавко о методах борьбы с предателями

Григорий Азаренок:

Мы видим сейчас: сначала устроили провокацию, потом трупы разбрасывают и четыре дня их не закапывают, чтобы приехала Урсула и ей на фоточках все это показать. Алексей Журавко:

Это, конечно, страшно, но теперь о том, про что вы спросили. Григорий Азаренок:

Как эту иллюзию убрать? Алексей Журавко:

А не надо ее убирать. Я проще бы поступил. Ребят, вы захотели уехать в Европу? Конституционно принятое решение: человек, который оскверняет память, историю, унижает достоинство своей страны, пожизненно лишается своего мандата. И плевать мне на эту Европу. Мандат – это паспорт. Второе: человек, который пересек границу оттуда, обгадив свою страну, должен понести реальное наказание. Не амнистия, а лет 20. И когда он приходит, это же молодой паренек, берутся книги истории. Задача: за день столько-то страничек, за день столько-то. Отключается от интернета, от телевидения. И все. Поверьте мне, за годика два, когда он все это прочитает, он переосмыслит: что он делал, почему так произошло и все остальное. Следующее, возьмем Германию, Америку. Попробуйте флаг порвать. В Германии до 10 лет тюремного строгого режима. Я ж не скрываю. У вас рвали флаги? Григорий Азаренок:

Рвали, и жгли, и топтали.