Полоса препятствий в верёвочном городке. Как экстрим может помочь побороть страх?

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Заславль, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». – Если Сергей говорит «засиделись», жди экстрима.

– Ты против?

– Ты же знаешь, я всегда за! – Здравствуйте.

Иван Зверинский, управляющий парком:

Добрый день.

– Расскажите, как мы можем у вас отдохнуть? Иван Зверинский:

К вашим услугам 5 маршрутов. Достраивается еще 2, будет 7.

– А подскажите, в этом городке веревочном какая самая высокая тропа? Иван Зверинский:

Самая высокая – это 5-й маршрут. На нем также имеется два троллея, потому что по статистике посетителям очень нравится.

– А высотой? Иван Зверинский:

А высотой 9-10 метров.

– А как вообще, сложно ее пройти?

Иван Зверинский:

Все индивидуально, на самом деле: кто-то может ее пройти за 20 минут, а кто-то не может пройти, кто-то за час. Тут на самом деле все зависит.

– Можно и за 15 пройти.

– Ой, а нет такого, что страх какой-то, и здесь перебороть можно у вас. Иван Зверинский:

Конечно, для этого и приходят сюда, чтобы перебороть какие-то свои страхи, попробовать свои возможности.

– А как-то страхуются, есть что-то, чтобы если вдруг падать, то не больно? Иван Зверинский:

Естественно. Страховка дублирующая, выдерживает до 10 тонн, можно не переживать. Пройдемте, оденем экипировку. Две страховки: одна непрерывная, отщелкивается в начале маршрута, все пластины проходят вот таким образом, вторая – перещелкивается, это дублирующая, где-нибудь идете – перещелкнулись. Когда вы доходите до маршрута, где видите только трос и ничего больше, это троллей. Для этого у нас есть ролик и таким образом щелкается по центру. Почему по центру? Для того, чтобы между карабином повесили раз, два. Ручками натянули, почувствовали натяжение, присели, оттолкнулись, поехали.

– Класс.

– Давай, первый пошел.

– Мамочки. Канатная дорога – отличный вид активного отдыха на свежем воздухе, который развивает вестибулярный аппарат, тренирует координацию и ловкость.

– Подожди, не ходи пока, дай я хоть на одну эту.

– Пойдем на пятую сходим, мне кажется, там будет веселее.

– Нет.

– Это самая высокая, а это была только детская.

– Нет, без меня.

– А пятая будет самая шикарная.

– Нет.

– Только с тобой.

– Ой, мамочки мои.

– Все хорошо, Диан.

– Мамочки.