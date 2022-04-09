Полоса препятствий в верёвочном городке. Как экстрим может помочь побороть страх?
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Заславль, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
– Если Сергей говорит «засиделись», жди экстрима.
– Ты против?
– Ты же знаешь, я всегда за!
– Здравствуйте.
Иван Зверинский, управляющий парком:
Добрый день.
– Расскажите, как мы можем у вас отдохнуть?
Иван Зверинский:
К вашим услугам 5 маршрутов. Достраивается еще 2, будет 7.
– А подскажите, в этом городке веревочном какая самая высокая тропа?
Иван Зверинский:
Самая высокая – это 5-й маршрут. На нем также имеется два троллея, потому что по статистике посетителям очень нравится.
– А высотой?
Иван Зверинский:
А высотой 9-10 метров.
– А как вообще, сложно ее пройти?
Иван Зверинский:
Все индивидуально, на самом деле: кто-то может ее пройти за 20 минут, а кто-то не может пройти, кто-то за час. Тут на самом деле все зависит.
– Можно и за 15 пройти.
– Ой, а нет такого, что страх какой-то, и здесь перебороть можно у вас.
Иван Зверинский:
Конечно, для этого и приходят сюда, чтобы перебороть какие-то свои страхи, попробовать свои возможности.
– А как-то страхуются, есть что-то, чтобы если вдруг падать, то не больно?
Иван Зверинский:
Естественно. Страховка дублирующая, выдерживает до 10 тонн, можно не переживать. Пройдемте, оденем экипировку. Две страховки: одна непрерывная, отщелкивается в начале маршрута, все пластины проходят вот таким образом, вторая – перещелкивается, это дублирующая, где-нибудь идете – перещелкнулись. Когда вы доходите до маршрута, где видите только трос и ничего больше, это троллей. Для этого у нас есть ролик и таким образом щелкается по центру. Почему по центру? Для того, чтобы между карабином повесили раз, два. Ручками натянули, почувствовали натяжение, присели, оттолкнулись, поехали.
– Класс.
– Давай, первый пошел.
– Мамочки.
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– Подожди, не ходи пока, дай я хоть на одну эту.
– Пойдем на пятую сходим, мне кажется, там будет веселее.
– Нет.
– Это самая высокая, а это была только детская.
– Нет, без меня.
– А пятая будет самая шикарная.
– Нет.
– Только с тобой.
– Ой, мамочки мои.
– Все хорошо, Диан.
– Мамочки.
– Это было круто. Обожаю экстрим.
– Да! Полетали так полетали.
– Пора перекусить.
– Точно-точно.
– Поехали?
– Поехали.
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