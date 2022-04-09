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Первый рубеж после Брестской крепости. Молодёжь Витебской области посетила мемориал «Буйничское поле»

09 апреля 2022 14:34
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Новости Беларуси. В Могилев 9 апреля прибыли участники патриотического марафона «Автопоезд памяти». Школьники, представители студенческой и рабочей молодежи Витебской области направились по местам, которые отражают печальные страницы истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый рубеж после Брестской крепости. Молодёжь Витебской области посетила мемориал «Буйничское поле»-1

Могилев встретил гостей дождем. Однако это не помешало запланированной экскурсии по мемориальному комплексу «Буйничское поле».

Первый рубеж после Брестской крепости. Молодёжь Витебской области посетила мемориал «Буйничское поле»-4

Он вырос там, где в начале Великой Отечественной войны происходили ожесточенные бои. После героической обороны Брестской крепости это был первый рубеж, который задержал наступление немецкой армии.

Первый рубеж после Брестской крепости. Молодёжь Витебской области посетила мемориал «Буйничское поле»-7

Елена Харкевич, жительница Верхнедвинска:
Считаю, что это очень нужно, потому что наше молодое поколение, наши дети должны знать, что такое война. Чтобы вообще больше такого не повторялось и был мир на земле.

Александр Лукьянов: «Патриотическое воспитание молодежи проходит через эмоцию». Подробнее здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Елена Харкевич # Фотофакт

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