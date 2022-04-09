Первый рубеж после Брестской крепости. Молодёжь Витебской области посетила мемориал «Буйничское поле»
Новости Беларуси. В Могилев 9 апреля прибыли участники патриотического марафона «Автопоезд памяти». Школьники, представители студенческой и рабочей молодежи Витебской области направились по местам, которые отражают печальные страницы истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Могилев встретил гостей дождем. Однако это не помешало запланированной экскурсии по мемориальному комплексу «Буйничское поле».
Он вырос там, где в начале Великой Отечественной войны происходили ожесточенные бои. После героической обороны Брестской крепости это был первый рубеж, который задержал наступление немецкой армии.
Елена Харкевич, жительница Верхнедвинска:
Считаю, что это очень нужно, потому что наше молодое поколение, наши дети должны знать, что такое война. Чтобы вообще больше такого не повторялось и был мир на земле.
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