Первый рубеж после Брестской крепости. Молодёжь Витебской области посетила мемориал «Буйничское поле»

Новости Беларуси. В Могилев 9 апреля прибыли участники патриотического марафона «Автопоезд памяти». Школьники, представители студенческой и рабочей молодежи Витебской области направились по местам, которые отражают печальные страницы истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилев встретил гостей дождем. Однако это не помешало запланированной экскурсии по мемориальному комплексу «Буйничское поле».

Он вырос там, где в начале Великой Отечественной войны происходили ожесточенные бои. После героической обороны Брестской крепости это был первый рубеж, который задержал наступление немецкой армии.