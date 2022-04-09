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Фашизм, нищета и война. Какие ещё «подарки» Запад приготовил для Украины?

09 апреля 2022 15:14
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Украинский разлом – повод для каждого задуматься, стоит ли когда-нибудь верить льстивым посылам Запада и к чему приводит погоня за так называемой демократией. Политические репрессии, геноцид собственного народа, фашизм, нищета и война – вот что несет Запад своим новым колониям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Фашизм, нищета и война. Какие ещё «подарки» Запад приготовил для Украины?-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Ложь воплотилася в булат;
Каким-то божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем...

Как же верно писал Тютчев. Люди, понимаете ли вы, чему противостоим? Мы сейчас – на передовой войны с самим дьяволом и его слугами земными.

Это же кем надо быть, чтобы самому пострелять своих собственных людей, чтобы потом Зелибоба приехала на них посмотреть, отыгрывая свою роль.

Фашизм, нищета и война. Какие ещё «подарки» Запад приготовил для Украины?-4

Вот актерке надо изобразить скорбь, и он чуть не плачет. 

Фашизм, нищета и война. Какие ещё «подарки» Запад приготовил для Украины?-7

А вот уже роль отыграна, и можно поржать, как лошадь, во всю харю. А потом не закапывать трупы четыре дня, чтобы дождаться вожделенную Урсулу.

Фашизм, нищета и война. Какие ещё «подарки» Запад приготовил для Украины?-10

И посмотрите на эту лицемерную фарисейку. Ужаснулась она. Прям ротик открыла. За сердце схватилась. Валидолу дайте бабушке.

Фашизм, нищета и война. Какие ещё «подарки» Запад приготовил для Украины?-13

Кстати, вот одна из трупов. Лежит. Гниет. Разлагается. По логике. Но потом мы видим сцену из зомби-апокалипсиса. Инстасамка делает пост, сообщая, что она просто так полежала, чтобы внимание привлечь. В каком бреде мы живем, в каком маразме. Только в таком маразме можно обвинить Россию в применении «Точки-У» по вокзалу, когда у нее нет такой ракеты на вооружении.

Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, –
Ты – лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!

Фашизм, нищета и война. Какие ещё «подарки» Запад приготовил для Украины?-16

Григорий Азаренок:
На неделе ликбез провел Президент. Штаты и подмандатный ему Запад готовятся к битве с Китаем. Для этого нужно устранить Россию и нас. Просто стереть с карты мира. Чтобы нас не было. И если не устоит Союз Беларуси и России – человечеству крышка. Гробовая.

Что они готовят планете? Они все давно прописали – в мире не должно быть 7 миллиардов человек. Достаточно трех: одного «золотого» и двух – технический персонал на положении рабов. Всех остальных нужно утилизировать. Для этого жизненно необходимо возродить нацизм. Украина – испытательный полигон, то поле, на которое они вызывают дух, замурованный нами в подвалах рейхсканцелярии.

Почему, как вы думаете, Европка, как баран, идет на заклание с этими санкциями? Сначала население нужно ввергнуть в нищету. А потом туда еще хлынут миллионы голодных мигрантов из Африки и Востока. Которым нечего будет банально есть из-за санкций против нас. И что же тогда будет с Европой? Шрайбманы и вам подобные, вам лучше не знать, кого они приведут к власти. И когда из вас сварят демократическое мыло – не забудьте рассказать им о правах человека.

Остановить скатывание в эту пропасть можем только мы. Беларусь и Россия. Не устоим – свернут голову Китаю, расчленят, разграбят и уничтожат. Всех. Ставки очень высоки. Но мы помним, как говорили предки. Нам нет спасения – мы победим.

Фашизм, нищета и война. Какие ещё «подарки» Запад приготовил для Украины?-19

Григорий Азаренок:
О, в этом испытанье строгом,
В последней, в роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед богом…

«Я стал ватником». Что рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Азаренку – читайте здесь

Что, уже ручки потираете? Уже видите себя здесь гауляйтерами? Уже распределяете славянское богатство? Уже видите, как девушек наших в свои бордели для престарелых отправите? А знаете вы слово «кукиш»? Еще, вампиры, забьет вам Батька осиновый кол. А мы жили, живем и будем жить.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Владимир Зеленский # Урсула фон дер Ляйен # Федор Тютчев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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