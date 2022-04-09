Фашизм, нищета и война. Какие ещё «подарки» Запад приготовил для Украины?

Украинский разлом – повод для каждого задуматься, стоит ли когда-нибудь верить льстивым посылам Запада и к чему приводит погоня за так называемой демократией. Политические репрессии, геноцид собственного народа, фашизм, нищета и война – вот что несет Запад своим новым колониям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Ложь воплотилася в булат;

Каким-то божьим попущеньем

Не целый мир, но целый ад

Тебе грозит ниспроверженьем... Как же верно писал Тютчев. Люди, понимаете ли вы, чему противостоим? Мы сейчас – на передовой войны с самим дьяволом и его слугами земными. Это же кем надо быть, чтобы самому пострелять своих собственных людей, чтобы потом Зелибоба приехала на них посмотреть, отыгрывая свою роль.

Вот актерке надо изобразить скорбь, и он чуть не плачет.

А вот уже роль отыграна, и можно поржать, как лошадь, во всю харю. А потом не закапывать трупы четыре дня, чтобы дождаться вожделенную Урсулу.

И посмотрите на эту лицемерную фарисейку. Ужаснулась она. Прям ротик открыла. За сердце схватилась. Валидолу дайте бабушке.

Кстати, вот одна из трупов. Лежит. Гниет. Разлагается. По логике. Но потом мы видим сцену из зомби-апокалипсиса. Инстасамка делает пост, сообщая, что она просто так полежала, чтобы внимание привлечь. В каком бреде мы живем, в каком маразме. Только в таком маразме можно обвинить Россию в применении «Точки-У» по вокзалу, когда у нее нет такой ракеты на вооружении. Тебе они готовят плен,

Тебе пророчат посрамленье, –

Ты – лучших, будущих времен

Глагол, и жизнь, и просвещенье!

Григорий Азаренок:

На неделе ликбез провел Президент. Штаты и подмандатный ему Запад готовятся к битве с Китаем. Для этого нужно устранить Россию и нас. Просто стереть с карты мира. Чтобы нас не было. И если не устоит Союз Беларуси и России – человечеству крышка. Гробовая. Что они готовят планете? Они все давно прописали – в мире не должно быть 7 миллиардов человек. Достаточно трех: одного «золотого» и двух – технический персонал на положении рабов. Всех остальных нужно утилизировать. Для этого жизненно необходимо возродить нацизм. Украина – испытательный полигон, то поле, на которое они вызывают дух, замурованный нами в подвалах рейхсканцелярии. Почему, как вы думаете, Европка, как баран, идет на заклание с этими санкциями? Сначала население нужно ввергнуть в нищету. А потом туда еще хлынут миллионы голодных мигрантов из Африки и Востока. Которым нечего будет банально есть из-за санкций против нас. И что же тогда будет с Европой? Шрайбманы и вам подобные, вам лучше не знать, кого они приведут к власти. И когда из вас сварят демократическое мыло – не забудьте рассказать им о правах человека. Остановить скатывание в эту пропасть можем только мы. Беларусь и Россия. Не устоим – свернут голову Китаю, расчленят, разграбят и уничтожат. Всех. Ставки очень высоки. Но мы помним, как говорили предки. Нам нет спасения – мы победим.