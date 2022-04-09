Александр Лукьянов: «Патриотическое воспитание молодёжи проходит через эмоцию»
Новости Беларуси. В Могилев 9 апреля прибыли участники патриотического марафона «Автопоезд памяти». Школьники, представители студенческой и рабочей молодежи Витебской области направились по местам, которые отражают печальные страницы истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Во многом идеологическое и патриотическое воспитание молодежи проходит через эмоцию, через эмоциональную составляющую. Когда молодежь это видит, чувствует, она понимает, что не было пощады. Это шел непосредственно геноцид белорусского народа.
Следующая точка маршрута – мемориал в деревне Красный Берег, где во время войны находился детский донорский концлагерь. Там участники марафона почтят память невинно погибших.
Первый рубеж после Брестской крепости. Молодежь Витебской области посетила мемориал «Буйничское поле». Подробнее здесь.