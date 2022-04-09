Александр Лукьянов: «Патриотическое воспитание молодёжи проходит через эмоцию»

Новости Беларуси. В Могилев 9 апреля прибыли участники патриотического марафона «Автопоезд памяти». Школьники, представители студенческой и рабочей молодежи Витебской области направились по местам, которые отражают печальные страницы истории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Во многом идеологическое и патриотическое воспитание молодежи проходит через эмоцию, через эмоциональную составляющую. Когда молодежь это видит, чувствует, она понимает, что не было пощады. Это шел непосредственно геноцид белорусского народа.