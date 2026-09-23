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Новости по тегу #Урсула фон дер Ляйен

Латвия, Литва и Эстония тайно просят у ЕС €500 млн на защиту от БПЛА
23 сентября 2026 06:54

Латвия, Литва и Эстония тайно просят у ЕС €500 млн на защиту от БПЛА

Трамп пригрозил Брюсселю прекращением торговли
17 сентября 2026 08:21

Трамп пригрозил Брюсселю прекращением торговли

Фон дер Ляйен сообщила о новой европейской стратегии безопасности
16 сентября 2026 10:33

Фон дер Ляйен сообщила о новой европейской стратегии безопасности

Еврокомиссия признала наличие жилищного кризиса в ЕС
09 сентября 2026 17:12

Еврокомиссия признала наличие жилищного кризиса в ЕС

Мария Захарова назвала фон дер Ляйен «капитаном очевидность евротитаника»
28 августа 2026 10:34

Мария Захарова назвала фон дер Ляйен «капитаном очевидность евротитаника»

«Это пока цветочки»: Медведев опубликовал ИИ-видео с посланием европейцам
30 мая 2026 13:06

«Это пока цветочки»: Медведев опубликовал ИИ-видео с посланием европейцам

В ЕС ставят под сомнение лидерство Урсулы фон дер Ляйен
13 мая 2026 06:50

В ЕС ставят под сомнение лидерство Урсулы фон дер Ляйен

Bloomberg: ЕК пытается оправдаться за слова Урсулы фон дер Ляйен о Турции
22 апреля 2026 06:23

Bloomberg: ЕК пытается оправдаться за слова Урсулы фон дер Ляйен о Турции

Politico назвало «главных разрушителей Евросоюза» после Орбана
15 апреля 2026 08:39

Politico назвало «главных разрушителей Евросоюза» после Орбана

Мема предупредил об ответе России на перевооружение ЕС
04 апреля 2026 14:35

Мема предупредил об ответе России на перевооружение ЕС

Глава ЕК признала, что кредит Украине остается заблокированным
20 марта 2026 10:40

Глава ЕК признала, что кредит Украине остается заблокированным

В ЕС планируют восстановить нефтепровод «Дружба»
18 марта 2026 09:25

В ЕС планируют восстановить нефтепровод «Дружба»