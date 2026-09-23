Письмо отправлено Урсуле фон дер Ляйен.
Глава Белого дома пригрозил остановить торговлю с Евросоюзом из-за Канад
По словам фон дер Ляйен, ЕС разработкой новой системы ПРО займется совместно с Киевом.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вынужденно признала, что свыше половины городского населения Европы сегодня лишены возможности арендовать или купить жилье.
Глава ЕК признает, что экономическое благополучие ЕС зависело от энергии из РФ.
Видео содержит фрагмент заявления Медведева 29 мая.
Ряд европейских чиновников призвал ограничить полномочия Еврокомиссии, чтобы вернуть открытость и коллегиальность в процесс управления.
Bloomberg: в ЕК заявили, что слова председателя были вырваны из контекста.
Politico: союзники Орбана в Европейском союзе могут принять его идеи в вопросе Киева
На Западе напуганы возможным ответом России на решение фон дер Ляйен.
Она заявила, что принятию решения препятствует один из лидеров, который не выполнил своих обещаний, но подчеркнула, что Европейский союз все равно реализует этот план.
Эксперты ЕС готовы начинать работу, сообщили председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.
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