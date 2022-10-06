«Я реально восхищаюсь его политикой». За что уважает Александра Лукашенко француз, который живёт в ДНР

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме. Григорий Азаренок, СТВ:

Очень понравилась ваша фраза о том, что люди труда вам близки сердцу. Я хотел бы у вас спросить: какое у вас отношение к политику Александру Григорьевичу Лукашенко, который пришел во власть с самых низов, из деревни, где тяжелая жизнь была, послевоенная, и построил такую модель государственности, как у нас?

Франсуа Модеме, солист Донецкой государственной академической филармонии:

Я признаюсь, что очень мало знаю, конечно, потому что там не жил. Очень хочется когда-нибудь побывать у вас. Я очень уважаю его политику, потому что я знаю, что большинство промышленности он сохранил, сельское хозяйство он тоже сохранил. Это основа любой экономики и всей страны. Как и Франции, и Германии, которые потихоньку избавляются от своей промышленности. Это понятно, что ни к чему не ведет. Поэтому я считаю, что все правильно сделал. Очень тяжело, конечно, когда к вашей стране только Россия дружественно относится. Так что я понимаю, что условия развития в стране не всегда положительные из-за того, что НАТО открыто пытается, можно сказать, раздербать страну. Но я реально восхищаюсь его политикой и надеюсь, что он еще и еще будет развивать, хотя бы несколько лет. И преемники, и так далее. Я надеюсь, что все будет, как он хотел.