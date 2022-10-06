«Я реально восхищаюсь его политикой». За что уважает Александра Лукашенко француз, который живёт в ДНР
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме.
Григорий Азаренок, СТВ:
Очень понравилась ваша фраза о том, что люди труда вам близки сердцу. Я хотел бы у вас спросить: какое у вас отношение к политику Александру Григорьевичу Лукашенко, который пришел во власть с самых низов, из деревни, где тяжелая жизнь была, послевоенная, и построил такую модель государственности, как у нас?
Франсуа Модеме, солист Донецкой государственной академической филармонии:
Я признаюсь, что очень мало знаю, конечно, потому что там не жил. Очень хочется когда-нибудь побывать у вас. Я очень уважаю его политику, потому что я знаю, что большинство промышленности он сохранил, сельское хозяйство он тоже сохранил. Это основа любой экономики и всей страны. Как и Франции, и Германии, которые потихоньку избавляются от своей промышленности. Это понятно, что ни к чему не ведет. Поэтому я считаю, что все правильно сделал. Очень тяжело, конечно, когда к вашей стране только Россия дружественно относится. Так что я понимаю, что условия развития в стране не всегда положительные из-за того, что НАТО открыто пытается, можно сказать, раздербать страну. Но я реально восхищаюсь его политикой и надеюсь, что он еще и еще будет развивать, хотя бы несколько лет. И преемники, и так далее. Я надеюсь, что все будет, как он хотел.
Григорий Азаренок:
Я думаю, что есть такое желание у вас и у нас. При возможности приезжайте. Вам здесь будет очень хорошо и душой, и сердцем.
Евгений Пустовой, СТВ:
Хочу уверить вас в том, что у нас сейчас условия жизни намного лучше, чем у обычных европейцев. У нас счета за газ, за свет не такие огромные, не такие гигантские. Это первое. Второе: как, на ваш взгляд, Бельмондо за кого бы сейчас был? На какой линии Донбасса? Он был бы в Донецке или участвовал в этом конфликте со стороны Зеленского?
Франсуа Модеме:
Знаете, Бельмондо всегда хранил молчание. Он никогда не был политической фигурой. И я думаю, что это потому, что он был за нами, он был за Россию, он был наш человек.
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