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Новости по тегу #Беларусь-Франция

МИД Беларуси призвал Францию освободить задержанных на протестах детей
02 октября 2026 16:58

МИД Беларуси призвал Францию освободить задержанных на протестах детей

Лукашенко поздравил народ Франции с Национальным праздником Французской республики
14 июля 2026 06:05

Лукашенко поздравил народ Франции с Национальным праздником Французской республики

Звонок Макрона Лукашенко – знак, что политическое здравомыслие в ЕС еще есть? Мнения
31 мая 2026 19:48

Звонок Макрона Лукашенко – знак, что политическое здравомыслие в ЕС еще есть? Мнения

Лукашенко уверен, что Беларусь и Франция смогут преодолеть разногласия и выйти на путь сотрудничества
14 июля 2025 07:11

Лукашенко уверен, что Беларусь и Франция смогут преодолеть разногласия и выйти на путь сотрудничества

В Белгосфилармонии представили концертное исполнение оперы «Сказки Гофмана»
31 мая 2025 08:41

В Белгосфилармонии представили концертное исполнение оперы «Сказки Гофмана»

Лукашенко поздравил народ Франции с Днём взятия Бастилии
14 июля 2024 13:30

Лукашенко поздравил народ Франции с Днём взятия Бастилии

«Я реально восхищаюсь его политикой». За что уважает Александра Лукашенко француз, который живёт в ДНР
06 октября 2022 19:22

«Я реально восхищаюсь его политикой». За что уважает Александра Лукашенко француз, который живёт в ДНР

Александр Лукашенко ответил Эммануэлю Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси: хочу посоветовать поменьше смотреть по сторонам
27 сентября 2020 17:27

Александр Лукашенко ответил Эммануэлю Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси: хочу посоветовать поменьше смотреть по сторонам

Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии
14 июля 2019 12:35

Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии

Группы «Shuma» и «Nizkiz» разогреют минчан в День взятия Бастилии
12 июля 2019 13:09

Группы «Shuma» и «Nizkiz» разогреют минчан в День взятия Бастилии

Шарль Генэ: «Однозначно французским компаниям надо активнее приходить на ваш рынок»
16 апреля 2019 14:37

Шарль Генэ: «Однозначно французским компаниям надо активнее приходить на ваш рынок»

Игры в библиотеке и фестиваль театра: франкоязычные мероприятия пройдут в Минске
27 марта 2019 13:06

Игры в библиотеке и фестиваль театра: франкоязычные мероприятия пройдут в Минске