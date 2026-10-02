Новости по тегу #Беларусь-Франция

Беларусь выражает солидарность с пострадавшими и надеется на скорейшую деэскалацию напряженности.
Глава государства отметил, что в Беларуси видят стремление миллионов французов к миру и с большим уважением относятся к простым гражданам этой страны.
«У французов такая двойственная позиция. С одной стороны, они сами способствуют эскалации ситуации вокруг той же Украины. Но затем, когда они оказываются на краю пропасти, у них начинаются психологические метания».
Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Национальным праздником, широко известным в мире как День взятия Бастилии.
В проекте были задействованы певцы из Франции, солисты Белгосфилармонии и студенты-вокалисты академии музыки, а также Государственная академическая хоровая капелла имени Ширмы.
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