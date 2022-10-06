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«В Гомеле встретимся». Лукашенко закончил совещание с экономическим блоком темой сельского хозяйства

06 октября 2022 18:53
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.

«В Гомеле встретимся». Лукашенко закончил совещание с экономическим блоком темой сельского хозяйства-1

Президент еще и еще раз просит руководствоваться принципом справедливости, осознавать, что каждая недоработка всех присутствующих 6 октября в Белом зале и их подчиненных сказывается прежде всего на самых уязвимых слоях белорусского населения.

«В Гомеле встретимся». Лукашенко закончил совещание с экономическим блоком темой сельского хозяйства-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Время обозначено. Прошу вас, не шутите, чтобы потом на меня не обижались. Роман Александрович, вникните в этот вопрос. Всего доброго. А с губернаторами переговорите по всем вопросам, которые им надо решать, чтобы они были включены на всю катушку. И смотрите, не дай бог, вы зябь не поднимите. Я уже не говорю о том, что нужно закончить уборку. У вас еще четыре, пять – максимум неделя. Надо вкинуть зерно в почву, чтобы при этой теплоте всходы были. И, естественно, убрать, что не убрали. В Гомеле встретимся. Всего доброго!

На такой ноте закончилось совещание. По-военному жестко, откровенно и без купюр около двух часов говорил Президент. И думается, достучался до тех, кто все еще недооценивает ситуацию и относится к поручениям главы государства спустя рукава.

«В Гомеле встретимся». Лукашенко закончил совещание с экономическим блоком темой сельского хозяйства-7

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Роман Головченко # Фотофакт

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