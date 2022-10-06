В чём проблема крупных торговых сетей и как там решают вопрос с белорусскими продуктами? Рассказал председатель КГК
Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.
О проблемах с доступом белорусских товаров в торговые сети стало известно не сегодня, но именно сегодня мы в той ситуации, когда пора поставить желающим работать в Беларуси свои условия. Да, это не по правилам рынка, зато по справедливости и с прицелом на будущее, чтобы не случилось так, что хвост начнет вилять собакой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы чего колотимся сегодня? Мы чего дрожим? Правильно он говорит: не выполняешь правила, которые установили – вон с рынка. Чего, кого вы боитесь? Я требовал от вас остановить строительство этих крупных сетей. Вы остановили в Минске?
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Да.
Александр Лукашенко:
Остановили. А то ж у нас все бегали: дайте место, мы построим сети. Вот они монополизируют торговлю, и потом вы уже их с рынка не уберете. Они вами будут управлять. Вот они, сидят, даже журналисты понимают, о чем я говорю.
Василий Герасимов председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
«Грин». 11 миллионов заплатили, им была поставлена цель увеличить долю отечественных товаров, они увеличили. Сейчас «Гиппо» проверяли, 12 миллионов заплатили, сказали: мы увеличим долю отечественных товаров. То есть когда перед ними ставишь конкретную цель, вопросы решаются, как это было, например, по аптекам.
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