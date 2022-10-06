В чём проблема крупных торговых сетей и как там решают вопрос с белорусскими продуктами? Рассказал председатель КГК

Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.

О проблемах с доступом белорусских товаров в торговые сети стало известно не сегодня, но именно сегодня мы в той ситуации, когда пора поставить желающим работать в Беларуси свои условия. Да, это не по правилам рынка, зато по справедливости и с прицелом на будущее, чтобы не случилось так, что хвост начнет вилять собакой.