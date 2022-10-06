«Она стала столичной, а не бутиком интересов каких-то западных компаний». Чем ТЦ «Столица» так удивила Пустового?

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме.

Евгений Пустовой, СТВ:

Ремарка: хозяин в доме. Вы, я надеюсь, теперь все белорусы поняли, почему Президента так критикуют? Потому что он не дает разграбить свою хату, свое государство. Чтобы мы ходили не под плеткой, в том числе под экономической. И вот глава государства про государственную торговлю сказал. Молодец, правильно! Даже больше процентов надо было государственной торговле. Но им тоже надо шевелиться, а то они привыкли, что тепличные условия, Президент заступится и так далее. Тоже должны шевелиться.

И есть хороший пример нашей «Столицы». Она стала столичной, а не бутиком интересов каких-то западных компаний. Там белорусская продукция. Любо-дорого послушать. Змагары, приходите, там и песни на белорусском звучат. Я хочу похвалить Брестский регион. Там они создали целый анклав продукции. Напрямую, без всяких посредников, можно прийти. Работать надо. Главное, что осталась возможность на такой площадке. Мы не отдали полностью торговлю в руки торгашей и спекулянтов.

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