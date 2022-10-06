Кто такие ельциноиды? Объяснили Пустовой и Азарёнок

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме.

Григорий Азаренок, СТВ:

Так случилось, что совсем недавно мы осудили поведение Пугачевой и задали вопрос: как так получается, что престарелая извращенка, жена Галкина, находится в России – и сразу что-то плохо на линии фронта? И вот нас услышали, есть бог на свете, и эта мадам свалила. Правда, хорошо, чтобы ее арестовали, конечно, но хотя бы как.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

По поводу России и Пугачевой. Россия очищается. Идет война. Война народная, священная война. Ты не заметил, что нарратив и риторика наших уважаемых коллег из России очень напоминает нашу риторику в августе 2020 года? Смело говорят о деструктивных силах, о либероте, которая мешает развиваться стране и активно наступать на силы зла и Запада.