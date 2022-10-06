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Кто такие ельциноиды? Объяснили Пустовой и Азарёнок

06 октября 2022 17:42
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме.

Григорий Азаренок, СТВ:
Так случилось, что совсем недавно мы осудили поведение Пугачевой и задали вопрос: как так получается, что престарелая извращенка, жена Галкина, находится в России – и сразу что-то плохо на линии фронта? И вот нас услышали, есть бог на свете, и эта мадам свалила. Правда, хорошо, чтобы ее арестовали, конечно, но хотя бы как.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
По поводу России и Пугачевой. Россия очищается. Идет война. Война народная, священная война. Ты не заметил, что нарратив и риторика наших уважаемых коллег из России очень напоминает нашу риторику в августе 2020 года? Смело говорят о деструктивных силах, о либероте, которая мешает развиваться стране и активно наступать на силы зла и Запада.

Кто такие ельциноиды? Объяснили Пустовой и Азарёнок-1

Григорий Азаренок:
Президент сказал мощнейшее определение – ельциноиды.

Евгений Пустовой:
Мне тоже очень понравилось. Я сразу вспомнил картинку, как Ельцин дирижирует оркестрами США, и США дирижирует Россией. А помнишь кадры с историческим парадом: 1995 год, Ельцин на трибуне, идут ветераны, фронтовики, они маршировали, наверное, с такой силой, с такой яростью, готовые еще раз повторить и взять Берлин, и на трибунах были представители коллективного Запада.

Григорий Азаренок:
Да, и самое главное было не то, как мы отметим юбилей Победы, а приедет ли Клинтон. Это любимое у наших змагаров, либералов и всех остальных.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Алла Пугачёва # Борис Ельцин # Фотофакт

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