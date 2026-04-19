Лукашенко: США не ставят целью воевать с Беларусью
Беларусь – земля возможностей для всех, мечта Президента и вероятность встречи с Трампом и «большой сделки» с США. В информационном пространстве продолжают обсуждать фрагменты большого интервью Александра Лукашенко RT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время почти двухчасового интервью обсудили «большую сделку» между Минском и Вашингтоном, возможную ревность Москвы, предполагаемую встречу Александра Лукашенко и Дональда Трампа, дружбу нашего Президента с зарубежными лидерами, а также судьбу ЕС, Ближнего Востока и мира.
Лукашенко рассказал, когда готов встретиться с Трампом и заключить «большую сделку».
Сам журналист Рик Санчес личность интересная. Кубинец, который вырос во Флориде. А благодаря харизме Первого таким было и все интервью. Конкретным, острым и эмоциональным. С одной стороны – между Минском и Вашингтоном завязался небывалый в истории дипломатических взаимоотношений диалог, с другой – продолжается милитаризация в регионе. К чему готовиться и как отвечать?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот, исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми Трампа – не только политиками, но и с близкими людьми Трампа. Я понимаю, что даже если американцы захотят с нами воевать, не дай бог, то они будут воевать с территорией балтийских государств, Польши и так далее. Ну, как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Да, нет. Это фактор нашей защиты, нашей безопасности. Это фактор. И добавьте к тому все, что есть у Российской Федерации.
Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили: значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо. Ну, и потом мы союзники. Мы юридически связаны друг с другом. И Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир. Америка знает, и Европа знает. Поэтому столкновение с Беларусью – это столкновение с Беларусью и Россией. И создана соответствующая группировка на западе России, которая поддержит белорусскую армию мгновенно. Ну а какое оружие у них – вы знаете. Поэтому мы не хотим войны.
Вместе с политически темами прозвучало ряд личных вопросов. Александр Лукашенко поделился своей мечтой и ответил на самый нетривиальный вопрос – о том когда покинет свой пост.
Главная цель – сохранить! Лукашенко ответил на вопрос о будущем Беларуси и своем преемнике.
Журналист RT Рик Санчес более 40 лет в профессии, отмечен журналистским Оскаром – премией «Эмми», а из-за стремления озвучивать альтернативный взгляд вынужден был переехать в Россию. Его интервью набирают десятки миллионов просмотров. Опубликованные заявления Президента Беларуси уже вызвали шквал комментариев. Прозвучали смелые и емкие послы. Их разобрали на цитаты. Полностью интервью белорусского лидера телеканалу RT можно будет увидеть уже 20 апреля.
Читайте также:
Вы только говорите о правах человека! Лукашенко сравнил «диктатуру» Беларуси и «демократию» США
Рик Санчес: Беларусь может стать мостом в диалоге России и США
Лукашенко: Трамп показал всему миру, что США не всемогущи