Лукашенко: США не ставят целью воевать с Беларусью

Беларусь – земля возможностей для всех, мечта Президента и вероятность встречи с Трампом и «большой сделки» с США. В информационном пространстве продолжают обсуждать фрагменты большого интервью Александра Лукашенко RT, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время почти двухчасового интервью обсудили «большую сделку» между Минском и Вашингтоном, возможную ревность Москвы, предполагаемую встречу Александра Лукашенко и Дональда Трампа, дружбу нашего Президента с зарубежными лидерами, а также судьбу ЕС, Ближнего Востока и мира. Лукашенко рассказал, когда готов встретиться с Трампом и заключить «большую сделку». Сам журналист Рик Санчес личность интересная. Кубинец, который вырос во Флориде. А благодаря харизме Первого таким было и все интервью. Конкретным, острым и эмоциональным. С одной стороны – между Минском и Вашингтоном завязался небывалый в истории дипломатических взаимоотношений диалог, с другой – продолжается милитаризация в регионе. К чему готовиться и как отвечать?