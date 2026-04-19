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В центре Тель-Авива состоялся многотысячный антиправительственный митинг

19 апреля 2026 11:05
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В центре Тель-Авива состоялся многотысячный антиправительственный митинг. Люди потребовали от властей остановить вооруженный конфликт на Ближнем Востоке и назначить досрочные парламентские выборы. Но, полиции это не понравилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Тель-Авива состоялся многотысячный антиправительственный митинг-2

Акция прошла на фоне временного перемирия в регионе и снятия некоторых ограничений гражданской обороны. Митинг объединил сторонников левых сил, давно противостоящих правому кабинету министров во главе с Биньямином Нетаньяху. Похожие выступления прошли и в других городах Израиля. В столице же демонстрации носят еженедельный характер.

# Протесты # Израиль

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