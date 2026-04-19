В центре Тель-Авива состоялся многотысячный антиправительственный митинг

Лукашенко: США не ставят целью воевать с Беларусью

С одной стороны – между Минском и Вашингтоном завязался небывалый в истории дипломатических взаимоотношений диалог, с другой – продолжается милитаризация в регионе. К чему готовиться и как отвечать?