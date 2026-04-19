Президент Польши выронил пакетик со снюсом во время эфира на телевидении

Президент Польши Кароль Навроцкий вновь не смог удержать свою зависимость в кармане. Будучи приглашенным на интервью в телепрограмму, темой которой являлся вред никотина, Навроцкий выронил запрещенный в Евросоюзе снюс к ногам ведущего. Тот, едва сдерживая смех, на глазах у публики вернул улику владельцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже не первый случай. Нарушать законы Навроцкий стал прямо на предвыборных теледебатах в 2025 году. Камеры тогда подловили, как он отправляет под губу табачную подушечку. Не стесняется польский лидер этого и теперь, даже на крупных международных площадках, таких как сессия Генассамблеи ООН. Впрочем, народ Польши и без этих историй не слишком жалует своего президента. А пристрастие к никотиновой смеси добивает остатки доверия избирателей и к нему, и Конституции страны. Ведь сразу после победы на выборах Навроцкий поставил подпись под правительственным законопроектом о запрете вещества, без которого сам же не может обойтись.