Гололёд, порывистый ветер, дождь. Синоптики прогнозируют непогоду в Беларуси

Новости Беларуси. Синоптики прогнозируют на 6 февраля мокрый снег, по западу с дождем. Добавит дискомфорта и ветер с порывами до 14 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пасмурной погоды в МЧС призывают быть осторожнее. Налипание мокрого снега и гололедица могут привести к ДТП. В зоне риска и пешеходы: скользкие улицы – фактор травмоопасности.