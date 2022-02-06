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Гололёд, порывистый ветер, дождь. Синоптики прогнозируют непогоду в Беларуси

06 февраля 2022 12:04
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Новости Беларуси. Синоптики прогнозируют на 6 февраля мокрый снег, по западу с дождем. Добавит дискомфорта и ветер с порывами до 14 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гололёд, порывистый ветер, дождь. Синоптики прогнозируют непогоду в Беларуси-1

Из-за пасмурной погоды в МЧС призывают быть осторожнее. Налипание мокрого снега и гололедица могут привести к ДТП. В зоне риска и пешеходы: скользкие улицы – фактор травмоопасности.  

Подробнее о погоде на вторую неделю февраля читайте здесь.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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