6 и 8 февраля – наиболее благоприятные дни для проведения садовых работ. Как заботиться о растениях в снежную погоду?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. В первых числах февраля в огороде уже можно смело заняться ранней посадкой таких растений, как лук-порей или сельдерей, рассказали в программе «Плюс-минус» .

9, 10 и 11 февраля лучше направить свои силы на уборку урожая, предназначенного для дальнейшего длительного хранения, а также наземных плодов и зелени в теплицах. Рекомендованы работы по обработке земли. А вот обрезка деревьев в эти дни крайне неблагоприятно может сказаться на растении – оно рискует истечь соком и погибнуть.

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