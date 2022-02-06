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6 и 8 февраля – наиболее благоприятные дни для проведения садовых работ. Как заботиться о растениях в снежную погоду?

06 февраля 2022 12:51
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. В первых числах февраля в огороде уже можно смело заняться ранней посадкой таких растений, как лук-порей или сельдерей, рассказали в программе «Плюс-минус».  

6 и 8 февраля – наиболее благоприятные дни для проведения садовых работ. Как заботиться о растениях в снежную погоду?-1

6 и 8 февраля – наиболее благоприятные дни для проведения садовых работ. Рекомендуют посадку и пересадку культур, дающих наземные плоды.  

6 и 8 февраля – наиболее благоприятные дни для проведения садовых работ. Как заботиться о растениях в снежную погоду?-4

9, 10 и 11 февраля лучше направить свои силы на уборку урожая, предназначенного для дальнейшего длительного хранения, а также наземных плодов и зелени в теплицах. Рекомендованы работы по обработке земли. А вот обрезка деревьев в эти дни крайне неблагоприятно может сказаться на растении – оно рискует истечь соком и погибнуть.  

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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